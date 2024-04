Meci decisiv în Sala Sporturilor

Baschetbaliștii de la CSM Târgu Jiu Under 16 trebuie să o bată pe CSM Oradea pentru a pătrunde în Turneul Semifinal A. Partida decisivă are loc în această dimineață, de la ora 10.30, și contează pentru etapa a 10-a din Campionatul Național. ,,Meciul împotriva celor de la Oradea este foarte important pentru șansele noastre de promovare la Turneul Semifinal A. Am muncit foarte bine cu băieții, consider că am învățat multe și din acel meci cu echipa de la Cluj, și sunt convins că vom fi pregătiți de meci. În mod sigur va fi un meci intens, dar noi ne vom da sufletul să obținem victoria”, a declarat antrenorul gorjenilor, Adrian Roșu.

LOT CSM TÂRGU JIU U16 MASCULIN: Darius Anuța, Vlad Bordînc, Bogdan Calotă, Rareș Duca, Mihai Filip, Robert Isvoranu, Arin Plăstoi, Rareș Plăstoi, Vlad Rădulea, David Rujenescu, David Scrădeanu, Lucian Toma, Daniel Popescu, Andrei Bohorăscu. Antrenor: Adrian Roșu.

Cătălin Pasăre