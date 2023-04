Manifestările dedicate Centenarului Eroului Necunoscut 1923-2023 au continuat la Liceul „Mihai Viteazul” din Bumbești-Jiu

Marți, 25 aprilie 2023, începând cu ora 13:20, Liceul „Mihai Viteazul” din Bumbești Jiu, al cărui director este doamna profesor Toarnă Maria Gabriela, unde activează și un Cerc „Cultul Eroilor” din anul 2018, al cărui președinte executiv este profesorul de istorie Dănuț Lupulescu, a fost partenerul Filialei Județene Gorj „Tudor Vladimirescu” a A.N.C.E. „R.M.” la manifestările dedicate Centenarului Eroului Necunoscut 1923-2023, desfășurate în județul Gorj.

Delegația A.N.C.E. „R.M.” Gorj T.V.” formată din col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga, col. (rtr.) Gigi Bușe, lt. col. (rtr.) Ovidiu-Gabriel Ghindă, prof. dr. Ion Mocioi, ec. Lavinia Ghindă, dirg. Viorica Ionescu și ing. Vasile Ionescu a fost primită cu bucurie de către profesorul Dănuț Lupulescu și îndrumați la cabinetul doamnei director Toarnă Maria Gabriela unde s-a discutat programul ce urmează a fi prezentat elevilor din acest liceu.

Am fost conduși în amfiteatrul liceului unde ne așteptau elevii și un grup de profesori. Doamna director a informat participanții despre activitatea ce urmează a fi desfășurată și a mulțumit delegației gorjene de la Cultul Eroilor pentru inițiativa desfășurării acestui eveniment în care este implicat și acest liceu. Domnul profesor Lupulescu, care s-a ocupat de buna organizare și desfășurare a acestei activități, a prezentat desfășurătorul programului, menționând faptul că programul artistic în cadrul căruia se vor prezenta poezii, cântece patriotice și un eseu, este realizat de elevii clasei a XI-a A, unde este diriginte și-i făcut în întregime de elevii săi fără niciun ajutor de la el. În sală sunt prezenți elevii claselor a IX-a A, a X-a A și a XII-a A, ca public participant activ. Programul artistic prezentat de către elevii clasei a XI-a A, toți în costume populare tradiționale, dintre care jumătate erau din colecția particulară a domnului profesor Dănuț Lupulescu, a început cu intonarea Imnului României, după care eleva Iriza Alexandra-Cristina a prezentat eseul „Eroul Necunoscut” din care vă prezint câteva fragmente. „Într-o dimineață de august, Eroul Necunoscut, ostașul Ion, sau Dumitru ori Gheorghe sau Vasile, se despărțea de ai săi de la Jiu, de la Mărăști, Mărășești și Oituz, pentru a se alătura alaiului Măriei Sale din eternitate. În el sunt toți strămoșii, întemeietorii și susținătorii de țară, plămăditorii de pâine, ziditorii de case și mănăstiri, slujitorii de adevăr și omenie, străjuitorii de hotare, de limbă și demnitate” (…) „La Mărășești ni se înfățișează cu smerenie omul și deopotrivă, oșteanul care s-a întrupat în ființa Eroului Necunoscut, venit prin secole din Dacia Basarabă, ori Mușatină ori mai cuprinzătoare, România. Este Eroul Necunoscut, cel mereu călător prin paginile de istorie și cu rădăcini în fiecare dintre noi”. Prin el omagiem tot ce a însemnat demnitate și vitejie”. (…) „Îngropat fiind el, Eroul Necunoscut, din dorința de a-l știi stâlp de rezistență, orizont și reazem de nădejde în crezul neclintit al răzbirii noastre spre mâine. Pământul adus de peste tot cuprinsul adevărului nostru românesc, îl va învălui în veșnicia lui. Prin flacăra veșnică ce arde continuu la Mormântul Ostașului Necunoscut ne rostim crezul către el, și prin el, către toți vitejii și jertfiții neamului românesc, pentru a dăinui Țara, și pentru ceea ce suntem noi acum.” A urmat cântecul „Dacă-am plecat Ardealule, din tine” iar eleva Iriza Alexandra-Cristina a recitat poezia compusă de ea „Eroul Necunoscut”. Eleva Dănășel Alexandra a prezentat „Balada Eroului Necunoscut” urmată de cântecul corului „Șoim român”, după care tot Dănășel Alexandra a recitat poezia „Eroul” compusă de ea. Activitatea artistică s-a încheiat cu melodia „Trăiască libertatea, trăiască România”. Publicul spectator a răsplătit cu ropote de aplauze prestația artistică a elevilor clasei a XI-a A. Domnul col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga – președintele Filialei Județene Gorj „Tudor Vladimirescu” a A.N.C.E. „R.M.” a prezentat două bannere cu Regina Maria în uniformă de roșiori, pentru că asociația poartă denumirea sa istorică și unul cu Tudor Vladimirescu, deoarece Filiala Gorj îi poartă numele. A făcut un scurt istoric al Asociației, care inițial, a purtat numele de „Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război” înființată pe data de 12.09.1919 prin Decret Lege nr. 4106, semnată de Regele Ferdinand, având ca fondator și președinte de onoare pe Regina Maria – care era și președinte al Crucii Roșii din România – iar ca președinte activ pe Mitropolitul primat Miron Cristea, devenit la scurt timp Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române. Tot sub patronajul reginei, s-a editat, în anul 1919 „Buletinul de Propagandă și Informații Cultul Eroilor noștri”. Prin Legea din 02.06.1926, Societatea Mormintelor Eroilor Căzuți în Război a căpătat denumirea de „Societatea Cultul Eroilor”, iar buletinul a primit titlul „România Eroică”, publicație care a apărut neîntrerupt până în anul 1940. La scurt timp după moartea reginei, în 1938, societatea a fost transformată în „Așezământul Regina Maria pentru Cultul Eroilor” desființat prin decretul 48 din 29.05.1948 de comuniștii veniți la putere. După 1990, odată cu desființarea regimului comunist, s-a înființat Comitetului Național pentru Restaurarea și Îngrijirea Monumentelor și Cimitirelor Eroilor, prin Hotărârea Judecătorească nr. 664 din 19.11.1991 cu filiale în toate județele țării, declarându-se, la acea vreme, continuatoarea tradiției Așezământului Național „Regina Maria” pentru Cultul Eroilor. La 28 noiembrie 1997 se adoptă denumirea de Asociaţia Națională „Cultul Eroilor” (Hotărârea din 08.12.1997 a Tribunalului Sectorului 1 Bucureşti, Dosar 93/PJ1997), iar în anul 2012 primește denumirea de Asociaţia Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”. A făcut apoi o scurtă prezentare a activităților cele mai importante făcute de Filiala Gorj. În încheierea mesajului său, domnul colonel a prezentat Harta României Mari cu cele 10 regiuni de unde s-au ales cele 10 sicrie duse la Biserica din Mărășești pentru alegerea Eroului Necunoscut.

Profesorul Dănuț Lupulescu a făcut o prezentare a istoricului Ostașului Necunoscut, folosind și videoproiectorul, ținând o adevărată lecție de istorie, pe care elevii au ascultat-o cu mare atenție. Redau câteva fragmente pentru edificare: „În semn de veșnică cinstire, în anul 1923, conducerea statului român a decis ca simbolul sacrificiului celor mulți, căzuți pentru reîntregirea patriei, să fie evocat de osemintele unuia dintre ostașii anonimi, morți în luptele din Primul Război Mondial”. (…) „În România, pentru alegerea soldatului necunoscut s-au luat măsuri să fie dezgropați zece soldați de pe câmpurile de luptă unde s-au desfășurat cele mai mari bătălii ale Primului Război Mondial: Jiu, Mărăști, Mărășești, Oituz, Tg. Ocna, Prahova, Bucureşti, Dobrogea, Ardeal și Basarabia. Cele zece sicrie din lemn de stejar căptușite cu tablă de zinc, cu trupurile soldaților necunoscuți au fost depuse la Biserica «Adormirea Maicii Domnului» din Mărășești în data de 13 mai 1923”. A povestit cum s-a făcut alegerea sicriului Eroului Necunoscut, cum a fost dus la București și ceremonia reînhumării Eroului Necunoscut în Parcul Carol I. „Mormântul Eroului Necunoscut a fost acoperit cu o lespede din piatră, decorată cu sculpturi florale, realizată de arhitectul Ion Trojanescu (1875 – 1964), care a dăltuit și următorul epitaf: «Aici doarme fericit întru Domnul Ostașul Necunoscut, săvârșit din viață în jertfa pentru unitatea neamului românesc. Pe oasele lui odihnește pământul României întregite, 1916 -1919». A povestit apoi cum, în timpul regimului comunist, în noaptea de 22 spre 23 decembrie 1958, monumentul funerar al Eroului Necunoscut a fost demontat și strămutat, în mare taină, la Mausoleul din Mărășești. Abia după 1989, la insistențele Ministerului Apărării Naționale, ale Asociației Naționale a Veteranilor de Război și ale unor partide politice, guvernul român a aprobat readucerea în Capitală a sicriului cu osemintele Ostașului Necunoscut. La data de 26 octombrie 1991, Eroul Necunoscut a revenit acolo unde îi era locul de veci, în Parcul Carol I, iar la 25 noiembrie 2006 a avut loc ceremonia strămutării Mormântului Ostașului Necunoscut la locul originar, din 1923, pe esplanada din fața actualului Memorial al Eroilor Neamului. În încheiere domnul profesor le-a spus elevilor „Voi tinerii aveți o menire foarte mare, care, dacă nu o duceți la capăt, neamul acesta se oprește o dată cu voi. Aceea dea descoperii eroii din familiile voastre și de a nu-i uita niciodată și de a ține aprinsă flacăra nemuririi lor”.

Domnul prof. dr. Ion Mocioi, un reputat om de cultură al Gorjului, a spus că noi sărbătorim Eroul Necunoscut doar de un secol, dar eroi necunoscuți au fost de milenii pe pământul țării noastre. De aceea a fost nevoie de un simbol al sacrificiului lor. Geții au dus la civilizarea popoarelor din Europa și chiar din lumea întreagă. Noile descoperiri atestă acest lucru. „Marile civilizații s-au format pe marile fluvii către vărsare” spune domnul profesor iar „la Gurile de jos ale Dunării a fost o mare civilizație și printre primele din lume”. Constantin Brâncuși a ridicat la Târgu Jiu un ansamblu monumental numit „Aleea Eroilor” care se termină cu un „stâlp al nemuririi și înălțării Eroilor”, numit „Coloana fără sfârșit”. „Faptul că-i sărbătorim pe eroii necunoscuți, prin acest simbol, este un omagiu adus sacrificiului acestora pentru dăinuirea poporului român în vatra străbună” încheie mesajul său domnul profesor Ion Mocioi.

La încheierea evenimentului domnul col. (rtr.) dr. ing. Walter Loga a mulțumit colectivului de cadre didactice care s-au implicat în desfășurarea acestui program, a modului cum sunt educați acești elevi pentru cunoașterea istoriei patriei, dar și elevilor care au talent și acumulează multe informații pentru viață. A făcut și o propunere, pentru organizarea unui spectacol de Ziua Eroilor în colaborare cu Școala Generală din oraș, la Casa de Cultură unde să fie invitați, alături de părinți, și alți cetățeni ai urbei. Propunerea a fost acceptată cu plăcere și urmează să fie pusă în aplicare.

La final am făcut cu toții o fotografie de grup.

Col. (rtr.) Gigi Bușe