Maldonado, prezentat oficial la Craiova

Internaționalul din Honduras, Denil Maldonado, a fost prezentat oficial la Universitatea Craiova. Apărătorul central a ajuns în cantonamentul din Turcia, unde a făcut poze cu noul tricou și a oferit primele declarații în alb-albastru. Fotbalistul are 25 de ani, măsoară 1.83 metri și are 29 de selecţii în naţională, pentru care a marcat un gol. A evoluat ultima oară în MLS la Los Angeles FC. El vine în Cetatea Băniei sub formă de împrumut timp de un an, cu opțiune pentru un transfer definitiv. De-a lungul carierei sale de fotbalist profesionist, a mai evoluat la FC Motagua, Pachuca sau CD Everton, toate pe continentele americane. La Craiova, Denil va îmbrăca tricoul cu numărul 3. ,,Sunt bucuros să mă aflu aici, mă simt foarte fericit că am ajuns la un acord cu clubul. Am venit să dau tot ce este mai bun din mine, să fac un an cât mai spectaculos și să muncesc la maxim. Știu că este o competiție lungă și tocmai de aceea vin aici ca să dau totul și să ajung la obiectivul maxim”, a declarat Maldonado.

Cătălin Pasăre