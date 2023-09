Mai puțini bani publici în sport

Începând din anul următor, salariul maxim pe care îl poate plăti un club finanțat din bani publici nu poate depăși 30.000 de lei net, adică 6.000 de euro. Legea are ca reper salariul președintelui Consiliului Județean, iar un sportiv nu va putea fi remunerat cu mai mult decât dublul salariului pe care-l are șeful CJ. Cele mai mari salarii suportate din bani publici se află în handbal, arată Gsp.ro. Potrivit aceleiași surse, Cristina Neagu (CSM București) este cea mai bine plătită sportivă autohtonă, cu 23.000 de euro pe lună. Potrivit noilor norme pe care le propune Ministerul Finanțelor se va ajunge și la taxarea cu 30 la sută a salariilor plătite cu contracte de activitate sportivă. Costurile în plus vor fi semnificative. Un club care îi plătește unui jucător 10.000 de euro lunar consumă acum 11.000 de euro, cu tot cu taxele. Cu noua lege, clubul acesta va trebui să consume 13.000 de euro lunar ca să-i poată vira unui jucător 10.000 de euro. Chiar și așa, fotbalul e cel mai puțin afectat de regulă, deoarece beneficiază de cei mai mulți bani privați. Doar drepturile TV din prima ligă însumează 30 de milioane de euro anual, la care se adaugă contracte de publicitate superioare celor pe care le semnează cluburile care fac alte sporturi.

Cătălin Pasăre