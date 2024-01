Lucrătorii din Sănătate cer 20% majorare salarială. Strâng semnături pentru greva generală

„Este a doua pichetare după aceea de la Finanţe. Domnul premier Ciolacu şi-a exprimat intenţia de a se vedea astăzi cu noi, după această pichetare. Presupunând că a identificat deja soluţii pentru o viitoare creştere pe care am solicitat-o noi pentru toţi salariaţii din Sănătate şi Asistenţă socială, după ce vom picheta Ministerul de Finanţe o delegaţie a Federaţiei Sanitas se va prezenta la sediul Guvernului pentru negocieri. Revendicarea a rămas aceeaşi – vrem 20% pentru toată lumea”, a declarat Hușanu pentru Agerpres.

Prim-vicepreşedintele Sanitas Iulian Pope a declarat că „în principiu” Guvernul a acceptat ca personalul din sistemul sanitar să aibă în acest an o creştere a salariilor cu 20%.

„În principiu, principala noastră cerere – creştere cu 20% în anul 2024 pentru lucrătorii din sistemul sanitar – a fost acceptată. Vor mai fi întâlniri pe cifre. A fost acceptată o creştere cu 20% pe fondul de salarii de bază. Vor mai fi întâlniri pe ceea ce înseamnă cifre. Nu am terminat întâlnirile la nivelul Guvernului. Am stabilit un calendar. Ne vom întâlni săptămâna viitoare. De principiu am stabilit şi Guvernul a acceptat că în anul 2024 lucrătorii din sistemul sanitar vor avea o creştere de 20%”, a declarat Pope după întâlnirea cu premierul Marcel Ciolacu.

Federaţia Sindicală Hipocrat din România a anunțat ieri că angajaţii din sistemul sanitar afiliaţi acestei federaţii încep acţiunea de strângere de semnături în vederea organizării unei greve generale.