Liga Florilor: CSM Târgu Jiu, la prima victorie

Echipa pregătită de Liviu Andrieș și Andrei Enache s-a impus, în deplasare, pe terenul echipei Știința București, scor 24-23, la pauză 16-16, obținând sâmbătă, 9 septembrie, prima victorie din noua stagiune a Ligii Florilor. Meci extrem de echilibrat în Sala Agronomia din București, acolo unde handbalistele CSM Târgu Jiu au mers hotărâte să obțină prima victorie din acest sezon. Au reușit acest lucru, la capătul unui meci pe muchie de cuțit, în care au avut parte de o rezistență îndârjită din partea echipei gazdă. Angela Pușcaș a revenit la echipă, după ce a scăpat de problemele medicale, în schimb a lipsit Teodora Popescu, accidentată. A fost un meci cu numeroase răsturnări de situație pe tabela de marcaj, cu o primă repriză terminată la egalitate, și cu o repriză secundă săracă în goluri, dar cu un final tensionat. Încă din startul meciul gruparea gorjeană s-a instalat la conducere pe tabela de marcaj. Seria golurilor a fost deschisă de Ana Ciolan. Gazdele au egalat rapid, dar Andreea Mihart, de pe 9 m, și Andreea Chiricuță, din extremă, au mărit diferența la două goluri, scor 1-3, după primele 5 minute de joc. Știința a replicat, dar Simone Bohme, care a devenit în acest sezon specialista aruncărilor de la 7 m, a executat bine aruncarea și a refăcut diferența de 2 goluri pe tabelă, scor 2-4. Centrul grupării gorjene, Alexandra Gavrilă Frățilescu, a găsit o variantă optimă de șut și CSM Târgu Jiu și-a menținut avansul de 2 goluri, scor 3-5. Angela Pușcaș, revenită în angrenajul echipei noastre, după ce a lipsit din motive medicale la primele două confruntări din campionat, și-a trecut în cont primul gol din meci, scor 3-6. Ana Ciolan a punctat pentru 4-7 și CSM Târgu Jiu dădea senzația că se poate desprinde, însă echipa gazdă a venit cu o replică rapidă și a egalat situația pe tabela de marcaj, scor 7-7, în minutul 12. Angela Pușcaș a pătruns în forță și-a readus avantajul pentru echipa din Târgu-Jiu, scor 7-8. Gorjencele au avut câteva minute în care nu le-a mai ieșit nimic pe fază ofensivă, iar gazdele au profitat și-au trecut în avantaj, scor 10-8. Andreea Mihart a punctat și-a redus din diferență, scor 10-9, la jumătatea primei reprize. Știința a făcut 11-9, dar CSM Târgu Jiu și-a revenit repede. Andreea Chiricuță, Ana Ciolan și Simone Bohme au marcat rând pe rând, și CSM Târgu Jiu a revenit la conducere, scor 11-12, după 20 de minute de joc. Echipa gazdă a continuat să atace și-a punctat de două ori la rând, scor 13-12. Ana Ciolan s-a descurcat bine pe semicerc. Pivotul CSM-ului a marcat două goluri pentru a menține egalitatea pe tabelă, scor 14-14, în minutul 27. Știința a trecut la conducere, dar Simone Bohme a venit cu un gol din extremă, pentru 15-15. Gazdele au făcut 16-15, când mai erau 2 minute de joc din prima repriză, timp în care gorjencele au căutat golul egalizator. Fetele lui Andrieș au dominat finalul de repriză, iar golul a venit cu câteva secunde înainte de finalul primei părți. Ana Ciolan, cu o primă repriză foarte bună, a străpuns apărarea gazdelor și-a trimis cele două echipe la vestiare la egalitate, scor 16-16.

Repriza secundă a început în aceeași notă de dominare a grupării gorjene, care a pus rapid trei goluri pe tabela de marcaj prin Andreea Chiricuță și Sabine Klimek, scor 16-19, în minutul 35. Au marcat și gazdele, dar, din nou, Chiricuță și Klimek au marcat pentru Târgu-Jiu și pentru prima dată în meci, gorjencele au urcat la +4 pe tabelă, scor 17-21. Gazdele au găsit însă resurse să revină în joc, după 3 goluri consecutive, scor 20-21. Andreea Chiricuță, în mare formă, a marcat și CSM avea două goluri avans, 20-22. Tot 2 goluri avans a avut CSM Târgu Jiu și după golul marcat de Simone Bohme, scor 21-23. Știința s-a apropiat la un gol, scor 22-23, dar Angela Pușcaș a reușit să înscrie un gol ce s-a dovedit a fi decisiv în obținerea victoriei. Ultima acțiune a meciului le-a aparținut gazdelor, care au reușit să marcheze, dar cele 3 puncte au revenit CSM Târgu Jiu, care și-a trecut în cont primul succes stagional. Andreea Chiricuță și Ana Ciolan au fost cele mai bune marcatoare ale echipei din Târgu-Jiu, fiecare cu câte 6 goluri marcate.

Una dintre cele mai bune jucătoare de pe teren, extrema CSM Târgu Jiu, Andreea Chiricuță, care a marcat 6 goluri în poarta Științei declara finalul meciului: ,,A fost o victorie grea, chinuită, obținută și cu ceva nervi. Noi veneam după o perioadă destul de tensionată, pentru că am pierdut primele două etape, plus dacă mai punem și Supercupa, e clar că a fost o oboseală în plus. Cu multe emoții astăzi, dar este bine că am reușit să luăm cele 3 puncte”.

După cele 3 puncte obținute la București, Liviu Andrieș, antrenorul CSM Târgu-Jiu, este deja cu gândul la deplasarea de la Brașov, acolo unde antrenorul gorjean țintește victoria: ,,A fost un meci după care trebuie să rămânem doar cu rezultatul, unul extrem de important în economia campionatului, chiar dacă jocul nu a decurs așa cum ne-am dorit. Acum ne îndreptăm atenția către meciul de la Brașov, unde știm ce ne așteaptă pentru că sunt într-o formă foarte bună, dar tot ceea ce am reușit în sezonul trecut ne obligă să mergem și să ne luptăm pentru a obține victoria”.

Știința București – CSM Târgu Jiu 23-24(16-16)

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(14 intervenții), Andreea Chetraru, Elena Marica Bercu – Oana Bucă, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 1g, Angela Pușcaș 3g, Andreea Mihart 2g, Simone Bohme 4g, Mirabela Coteț, Andreea Chiricuță 6g, Laura Moldovan, Ana Maria Lopătaru, Sabrina Lazea, Florența Ilie, Ana Cătălina Ciolan 6g, Sabine Klimek 2g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

M.P.