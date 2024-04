Liga 3: Una caldă, una rece pentru echipele din Gorj

Cele două formații din Gorj care fac parte din Seria 7 a Ligii a treia au înregistrat o victorie și o înfrângere în etapa a doua din play-out. CSO Turceni confirmă că are o echipă mai puternică în 2024, reușind să obțină și primul succes pe teren propriu din campionat. Trupa lui Viorel Cojocaru a reușit să treacă de Jiul Petroșani, scor 3-1. Bogdan Bucur (`45), Yaya Dambe (`73) și Avelin Cedric Nganga (`86) au semnat reușitele gazdelor, în timp ce petru echipa din ,,Vale” a înscris fostul pandur Bebeto Lupuleţ (76 – penalty). Gorjenii au 8 puncte în clasament după acest joc.

În schimb, elevii lui Mario Găman au plecat din nou cu tolba plină de la Craiova. ,,Satelitul” Universității s-a impus cu 6-3 în runda a doua, însă, de data aceasta, oaspeții pot invoca numeroasele accidentări. Antrenorul gorjean a trebuit să improvizeze în axul central al apărării, acolo unde au fost folosiți doi fotbaliști ,,străini” de acest post: Alex Avrămescu și Adelin Pîrcălabu. Ulrich Siewe, Leonard Gheorghe, Lucian Marina, Robert Dănescu și Ionuț Gîlcescu au fost jucătorii indisponibili din tabăra vizitatorilor. Au marcat: Robert Chifa (`15), Cosmin Stana (`19), Albert Vancea (`65, `67), Florin Gașpar (`75) și Robert Petculescu (`87, respectiv Alexandru Avrămescu (`61– penalty), Constantin Roncea (`68) și Bogdan Dănăricu (`85).

Şi după acest eșec, echipa lui Mario Găman rămâne pe poziția secundă a clasamentului. Gilortul are cu șase puncte mai puțin decât liderul seriei din play-out, Universitatea Craiova 2. Vineri, 12 aprilie, de la ora 17:00, pe Stadionul ,,Cristinel Răducan” are loc meciul direct dintre cele două formații gorjene din Liga 3, Gilortul Târgu Cărbuneşti – CSO Turceni.

Liga 3 – Play-Out – Meciurile Etapei 2

Universitatea Craiova 2 6 – 3 CS Gilortul Târgu Cărbuneşti

FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA 2 2 – 2 AFC Voinţa Lupac

CSO Turceni 3 – 1 CSM Jiul Petroşani

Cătălin Pasăre