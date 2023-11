Liderul PRR Gorj: Pensionarii au fost vânduți pentru banii din PNRR

Liderul PRR Gorj, Dumitru Miroiu aduce acuzații liderilor politici, parlamentarilor din județ cu privire la noua lege a pensiilor:

”Legea pensiilor a fost masacrată în defavoarea minerilor, dar cu ajutorul parlamentarilor gorjeni!

Inițial, am vrut să am o reacție „la cald”, imediat după ce s-a făcut public rezultatul votului la legea pensiilor. Ulterior, am vrut să văd ce mai urmează… Dezamăgirea mea a fost crâncenă când am văzut cum a fost masacrată această lege, care a ieșit din Parlament în cârje! Nu doar că este mult mai proastă decât Legea 127/2019, privind sistemul public de pensii (DOVADA că L. 127/’19 a fost o lege BUNĂ constă chiar în faptul că NU AU APLICAT-O NICIODATĂ, că rămâneau mai puțini bani de furat! N-ați observat că, MEREU, în ultimii 34 de ani, s-au preluat doar LEGILE PROASTE ale altora și niciodată parlamentul ăsta n-a putut scoate o lege care să poată fi calificată ca BUNĂ pentru oamenii de rând, legile fiind mereu catalogate, în mod ”iezuit”, ca… „perfectibile”?), dar până și legea asta aștept să văd când o vor proroga, pentru că guvernanții habar n-au cum să distribuie echitabil bugetul statului, ei fiind acolo pentru scopuri mai personale… Mă uit la ei cum, de 34 de ani, se bat cu cărămida-n pectorali că ei și DOAR EI știu să facă lucrurile BUNE, DOAR EI pot face BINE românilor, DOAR EI vor…, până ajung la sacul de bani al țării, după care… ați văzut cum e cu găina-n boabe… „Vecine, ți-ai pus centrală? Aaaaaa! Ia veniți, copii!”, cum e-n reclama aceea. Iar „copiii” vin, că sacu-i mare… Doar pensionarii nu mai ajung la sac, că-s bătrâni, bolnavi, merg greu, după ce s-au spetit o viață ca să umple sacul cu bani al țării, să aibă „lumea bună” ce fura… Și, când vezi că tocmai cei pe gâtul cărora stătea bocancul lui Ceaușescu, îndemnându-i „Patriei, mai mult cărbune!”, se pun și bocancii pesedisto-peneliști, ca să-i afunde și mai mult în sărăcie, te-apucă revolta! Iar când îi mai vezi pe fariseii trimiși de gorjeni în Parlament cum fac niște amendamente special pentru a pica la vot, pandalia-i aproape… Când îl mai vezi la televizor pe senatorul Rujan că zice, referindu-se la această lege a pensiilor (citez din memorie, că am văzut că și-a tăiat din clipul video partea asta): „…e un ajutor pentru mineri și energeticieni”, aruncând un derizoriu un drept pe care îl consideră ajutor, simți că te sufoci de indignare! Păi când deschiderea ședinței de la Senat s-a început cu exprimarea: „Trebuie să aprobăm această lege pentru că pierdem banii din PNRR”, ce dovadă mai bună mai trebuie ca să priceapă chiar și o râmă că PENSIONARII AU FOST VÂNDUȚI PENTRU BANII DIN PNRR??? Recunoașterea muncii minerilor și energeticienilor în condiții speciale a dispărut, în noua lege. Salariații din CE Oltenia vor ieși, după calculul noii legi, cu pensii mult mai mici față de cum ies acum pe Legea 197! Sau, cum deja se zice în folclorul contemporan, „Ni s-au dat anii da’ ni s-au luat banii!”… Femeile care au copii aveau dreptul să iasă la pensie cu un an redus pentru fiecare copil, dar acest lucru a fost scăzut la 6 luni… Minerii și energeticienii se consideră trădați în acest moment, îngrădiți și dezavantajați de noua lege a pensiilor. Și când vezi pe toate emițătoarele media – ziare, televiziuni, radiouri – cum Weber și Miruță se dau peste cap ca să prindă și ei câteva puncte electorale plângând cu lacrimi de crocodil pe umerii pensionarilor, mai ales a celor din CE Oltenia, deși ȘTIU AMBII că demersurile lor sunt frecții la piciorul de lemn, îți vine ca, din toată sărăcia, să-ți cumperi un vagon de lămâi… Cum să te bați cu pumnu-n piept pentru pensiile minerilor când tu n-ai ridicat un deget ca să faci ceva pentru ca mineritul, mai ales cel din Gorj (județul care te-a trimis în parlament, la halit de ciolan, să nu uităm!), să nu moară, făcând pe habarnistu’ și dând vina pe UE, când UE nu zice să moară mineritul, ci doar să scapi de dioxidul de carbon? Iar acum, vrei RECUNOAȘTEREA MERITELOR??? Păi… CARE MERITE, stimabililor trimiși în parlament, că rezultatele muncii voastre în interesul celor din Gorj sunt ZERO??? Într-o lume serioasă vi s-ar cere banii înapoi, de pe toate indemnizațiile și avantajele de care ați beneficiat fără să faceți nimic util celor pe care ziceți că-i reprezentați – sigur că da, „cu cinste și mândrie”. Păi, dacă așa v-ați „îndeplinit cu onoare și fidelitate mandatul încredințat de popor”, atunci „Așa să vă ajute Dumnezeu”… Deci, iată că mai aveți, cu toții, niște bile negre și cu prilejul scenetei de la legea pensiilor. Se pare că ați uitat că vine un an electoral crucial pentru următorii 4-5 ani și se vede că v-a părăsit și simțul de autoconservare, ceea ce e semn că ați stat PREA mult la putere: 34 de ani v-ajunge… Și să nu cumva să vă întrebați: „Păi, dacă nu vor vota cu noi, atunci cu cine, cu Geoană?”, pentru că riscați răspunsul dat de argentinieni altora, la fel de infatuați: Javier Gerardo Milei!!!”, transmite acesta.