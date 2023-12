La Scoarța s-a desfășurat ediția a IV-a a concursului de recitare poezii și interpretare cântece patriotice „Trăiască România Dodoloață și Unită”

Sâmbătă, 25 noiembrie 2023, Școala Gimnazială Scoarța, în parteneriat cu Primăria Scoarța, la care au aderat Inspectoratul Școlar Județean Gorj și Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”, a organizat și desfășurat cea de-a patra ediție a concursului de recitare poezii și interpretare cântece patriotice, „Trăiască România Dodoloață!”, dedicat Zilei Naționale a României, cu participarea elevilor, de la preșcolari la gimnaziu, din localitățile gorjene: Albeni, Baia de Fier, Bălănești, Bumbești-Jiu, Prigoria, Roșia Jiu, Scoarța, Stănești și Târgu Cărbunești.

Așadar, sâmbătă dimineața, începând cu ora 09:30, sala de festivități a Căminului Cultural „Pompiliu Marcea” din comuna Scoarța, inaugurat pe 27 octombrie 2021, cu peste 115 locuri pe scaune, era arhiplină cu elevi și părinți din comunele arătate mai sus. Marea majoritate a elevilor erau îmbrăcați în frumoasele costume populare specifice acestor locuri. Era o așa de mare animație de parcă azi era Ziua Națională a României.

La ora 10:00, primarul comunei Scoarța, domnul ing. Ion Grigore Stamatoiu a urcat pe scena căminului cultural, împreună cu doamna profesoară de învățământ primar Cornelia-Ionela Popescu, în aplauzele celor prezenți în sală și a adresat cuvântul de deschidere. A anunțat că dumneaei este sufletul și moderatorul acestui concurs, apoi a prezentat juriul care “are onoarea dar și răbdarea să asculte și să noteze, cât se poate de imparțial și corect, prestația și ținuta fiecărui concurent”, alcătuit din: Ing. Ion Grigore Stamatoiu – președinte onorific, profesor dr. Otilia Giurcă, inspector școlar de Limba și Literatura Română – președinte juriu, Popescu Luiza-Mihaela, secretarul Primăriei Scoarța, col. (rtr.) Gheorghe Bușe, secretarul executiv al Asociației Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu”, ing. Ionescu Vasile, vicepreședinte al Filialei Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” și col. (rtr.) dr. Bebe Dobre, președintele Subfilialei Scoarța a Filialei Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” – membri și secretariatul format din doamnele profesoare Oana Brănescu și Stănilă Ionela.

„Ce se întâmplă astăzi aici, este un moment emoțional pentru noi toți și pentru țară, pentru că sărbătorim Ziua Națională a României. Pentru că actuala guvernare a interzis sponsorizarea activităților culturale de la bugetul primăriilor, am găsit oameni cu suflet românesc să ne sprijine în desfășurarea acestui concurs aflat la a IV-a ediție. Principalul sponsor este domnul director general Viorel David de la ARTEGO SA care a făcut din această societate una dintre cele mai prestigioase din România cunoscută și pe plan internațional. Mă bucur că anul acesta s-au înscris mai multe școli și mai mulți elevi din comunele Gorjului. Le doresc tuturor succes, iar cei mai talentați să urce treptele podiumului de premiere. Declar deschisă ediția a IV-a a concursului de recitare poezii și interpretare cântece patriotice Trăiască România Dodoloață și Unită”, a fost mesajul de deschidere al domnului primar Ion Stamatoiu.

Concursul s-a desfășurat în pe două secțiuni: recitare și interpretare, pe grupe de învățământ și a durat până în jurul orei 16. În cadrul concursului s-au acordat următoarele premii, oferite de S.C. ARTEGO S.A.:

– 7 premii I în valoare de 200 lei fiecare;

– 7 premii II în valoare de 150 lei fiecare;

– 7 premii III în valoare de 100 lei fiecare;

– 35 de mențiuni în valoare de 50 lei fiecare;

Juriul, așa cum a precizat și domnul primar în mesajul de deschidere, a avut răbdarea să asculte și să noteze, cât se poate de imparțial și corect, prestația și ținuta fiecărui concurent, în urma cărora a deliberat următoarele:

1. La secțiunea recitare – nivel preșcolar:

– Premiul I: Stamatoiu Naomi de la Grădinița P.N. Budieni

– Premiul II: Stoica Gabriela, Grădinița P.N. Stănești

– Premiul III: Popescu Thomas David, Grădinița P.N. Budieni

– Mențiune: Avram Ianis Andrei, Grădinița P.N. Bobu, Belgiu Eva Maria, Grădinița P.N. Budieni, Didea Rebeca Maria, Grădinița P.N. Copăcioasa, Cumpănașu Carina Ioana, Grădinița P.N. Negoiești – Prigoria și Răceanu Aisha Maria, Grădinița P.N. Bobu.

2. La secțiunea recitare – copii cu cerințe educaționale speciale:

– Premiul I: Vîlceanu Dario Luigi, clasa a IV-a, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni

– Premiul II: Herea Andrei Bogdan, clasa a II-a, Școala Gimnazială „Ion Popescu-Voitești” Bălănești

– Premiul III: Zaharia Georgiana Florentina, clasa a II-a, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni

– Mențiune: Bârcină Fabrițio Dominic și Filip Ahmed Dario, clasa a I-a, Brebenel Maria, clasa a III-a, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni și Pătroi Andrei Florin, clasa a V-a, Școala Gimnazială Scoarța.

3. La secțiunea recitare – nivel primar, clasele pregătitoare, a I-a și a II-a:

– Premiul I: Stăicuț Daria Elena, clasa pregătitoare, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni

– Premiul II: Rotaru Maria Sofia, clasa a II-a, Liceul Tehnologic Roșia Jiu

– Premiul III: Lungescu Sofia Maria, clasa a II-a, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni

– Mențiune: Crîng Eduard Ciprian și Norma Andreea Diana, clasa pregătitoare, Școala Gimnazială „Ion Popescu-Voitești” Bălănești, Popescu Sofia Mihaela, clasa pregătitoare, Școala Gimnazială Scoarța, Gîlmă Raisa Maria, clasa a I-a, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni și Bîrhoată Teodora, Liceul Tehnologic Roșia Jiu.

4. La secțiunea recitare – nivel primar, clasele a III-a și a IV-a:

– Premiul I: Vodislav Laura-Elena, clasa a IV-a, Școala Gimnazială Scoarța

– Premiul II: Ghinea Fabio Ronaldo, clasa a III-a, Școala Gimnazială Scoarța – structura Budieni,

– Premiul III: Dulubei Denisa Andreea, clasa a IV-a, Școala Gimnazială Scoarța

– Mențiune: Săvescu Antonia, clasa a III-a, Școala Gimnazială „George Uscătescu” Târgu Cărbunești, Diaconescu Ilinca și Popescu Alexandra, clasa a III-a, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni, Goae Ștefania, Școala Gimnazială Scoarța și Gușatu Alin Nicolas, clasa a IV-a, Școala Gimnazială „Ion Popescu-Voitești” Bălănești.

5. La secțiunea recitare – nivel gimnazial:

– Premiul I: Pavel Luca-Iulian, clasa a V-a, Școala Gimnazială Scoarța

– Premiul II: Iorga Lucas, clasa a V-a, Școala Gimnazială Scoarța

– Premiul III: Matei Denisa Anastasia, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni

– Mențiune: Timiș Ana și Deaconescu Alexa, clasa a VII-a, Liceul Tehnologic Roșia Jiu, Ghițoi Andrei, clasa a VI-a și Stamatoiu Ștefania-Maria, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială Scoarța și Popescu Ana Miruna, clasa a VII-a, Liceul Tehnologic Baia de Fier.

6. La secțiunea interpretare – nivel primar:

– Premiul I: Mihăilă Rebeca Maria, clasa a II-a, Liceul Tehnologic Roșia Jiu

– Premiul II: Stăncescu Patrich Nicolae, clasa a I-a, Liceul Tehnologic Baia de Fier

– Premiul III: Lupulescu Maria, clasa a I-a, Școala Gimnazială Nr. 1 Bumbești Jiu

– Mențiune: Ionescu Miruna și Cosoreci David Andrei, clasa a III-a, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni, Olteanu Alesia Maria și Beldiman David Ionuț, clasa a II-a, Liceul Tehnologic Roșia Jiu și Călina Rebeca Maria, clasa a III-a B, Școala Gimnazială „George Uscătescu” Târgu Cărbunești.

7. La secțiunea interpretare – nivel gimnazial:

– Premiul I: Pitoacă Maria Carmen, Liceul Tehnologic Baia de Fier

– Premiul II: Lupu Denisa, Școala Gimnazială Scoarța

– Premiul III: Pavel Alexandra Evelina, Școala Gimnazială Scoarța

– Mențiune: Malacu Andreea Mihaela și Malacu Andreea Roberta, Școala Gimnazială Nr. 1 Albeni, Vlădoianu Denisa, Liceul Tehnologic Roșia Jiu, Mihăescu Andreea, Școala Gimnazială Stănești și Ionașcu Delia Mihaela.

Subfiliala Scoarța a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria”, prin președintele ei, col. (rtr.) dr. Bebe Dobre, a acordat un premiu special „Cultul Eroilor” la secțiunea interpretare – nivel gimnazial, elevei Gîlcă Maria Rocsana, clasa a VIII-a, de la Școala Gimnazială „George Uscătescu” Târgu Cărbunești. „Este o satisfacție deosebită pentru noi cei care suntem mai în vârstă, că avem copii minunați și talentați, că avem cadre didactice care merită măriri de salariu, dar avem și părinți care merită toate felicitările pentru angajarea copiilor lor în activitățile extrașcolare. Avem un primar care, în condițiile în care Guvernul României a scos cheltuielile culturale din bugetul primăriei, uite că se poate și altfel, dacă se vrea”. A propus ca pentru edițiile viitoare să fie introdus în regulamentul Concursului și o secțiune de interpretare instrumentală, dar și un premiu din partea Subfilialei Scoarța „Cultul Eroilor”. De asemenea, a propus să se facă și o broșură cu toți copii participanți și poeziile și cântecele prezentate. Să se prevadă în regulament ca profesorii coordonatori, atunci când înscriu elevul să trimită, în format electronic o fotografie a elevului și textul poeziei sau al cântecului pentru concurs. “Vă rog să duceți mai departe poezia și cântecul patriotic. Păstrați în suflet patria ca pe mamă! Ăsta-i îndemnul pe care vi-l spune un ofițer al Armatei Române!”, a încheiat mesajul său domnul colonel (rtr.) dr. Dobre Bebe.

Diplomele au fost înmânate premiaților, pe scenă, de către domnul primar Ion Stamatoiu, iar premiile în bani au fost date de către secretariat, părinților elevilor, pe bază de semnătură. De asemenea, menționez și implicarea Societății Comerciale Diana care a acordat tuturor concurenților câte un mic pachețel cu alimente.

A fost o activitate grandioasă, cu participarea a 157 de concurenți, de la Albeni, Baia de Fier, Bălănești, Bumbești-Jiu, Prigoria, Roșia Jiu, Scoarța, Stănești și Târgu Cărbunești, pe care, marea parte a participanților, o s-o țină minte toată viața. Felicităm organizatorii pentru implicare și organizare, premiații pentru talent și mesajul transmis, concurenților pentru participare, dascălilor pentru pregătirea tuturor concurenților și părinților care au educat și însoțit copii la acest concurs. Felicitări doamnei Alina Bobei, directorul Școlii Gimnaziale Scoarța, organizatorul concursului, și doamnei învățătoare Cornelia-Ionela Popescu, sufletul și moderatorul acestui concurs, care s-a descurcat foarte bine în această postură, căpătând, de la an la an, mai multă experiență. Aducem mulțumiri călduroase și domnului primar Ion Stamatoiu pentru implicarea sa în obținerea fondurilor bănești necesare premierii făcute. Unde primarul și Consiliul Local este aproape de școală, atunci educația elevilor și formarea lor ca cetățeni ai urbei este asigurată.

Felicitări tuturor celor care a făcut posibilă desfășurarea unei astfel de activități mărețe și care a umplut de bucurie inimile multor copii, părinți, bunici sau dascăli.

Gigi Bușe