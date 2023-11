La pușcărie, pentru dublă tâlhărie!

Un gorjean va sta în spatele gratiilor pentru o dublă tâlhărie pe care a comis-o în primăvara acestui an, pe un bulevard din municipiu.

Constantin Cătălin Pasăre a recunoscut în fața judecătorilor faptele pe care le-a comis și a cerut să fie judecat în baza probelor de la dosar. Asta pare să îi fi ușurat oarecum problemele din cazier, individul având de executat o perioadă destul de mare în detenție. „Condamnă pe inculpatul PCC, cercetat sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de tâlhărie calificată (…) și tentativă la tâlhărie calificată, (…) la: – 1 an şi 3 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de tentativă la tâlhărie calificată, (…); – 2 ani şi 3 luni pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată (…) – 2 ani şi 3 luni pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată (…) Contopește pedepsele aplicate inculpatului PCC, aplicând pedeapsa cea mai grea, de 2 ani şi 3 închisoare, la care adaugă un spor de 1 an și 2 luni (14 luni), reprezentând 1/3 din totalul celorlalte 3 pedeapse (1 an şi 3 luni + 2 ani şi 3 luni = 42 de luni), astfel încât, în final, aplică inculpatului PCC la pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 5 luni închisoare, pe care o va executa în condiţiile art.60 c.p.”, a decis instanța. În noaptea de 12 aprilie, trei tineri plecaseră de acasă pentru mici cumpărături la o benzinărie din apropiere. Doar că aici au dat nas în nas cu Pasăre care a cerut și el „10 lei”, sub amenințarea cuțitului una dintre victime predând portofelul cu toți cei 500 de lei pe care îi avea. Unul dintre tineri a reușit să fugă, dar nu înainte de a-i face agresorului câte poze pe care, ulterior, le-a pus la dispoziția anchetatorilor. Acum, la proces, inculpatul a fost obligat inclusiv să își despăgubească victimele, de la 500 de lei luați ajungând să achite de câteva ori mai mult. „Va admite acţiunea civilă exercitată de către partea civilă CA şi obliga inculpatul PCC să plătească părții civile CA suma de 13 lei reprezentând despăgubiri civile. (…) Admite în parte acţiunea civilă formulată de Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Judecătoria Tg. Jiu pentru partea civilă ILEE şi obligă inculpatul PCC să plătească părții civile ILEE, suma de 3000 de lei reprezentând daune morale. Constată că persoana vătămată LRM nu s-a constitut parte civilă. (…) Obligă inculpatul PCC la plata cheltuielilor judiciare către stat, în cuantum de 686,150 lei ce include şi suma de 586,15 lei pentru faza de urmărire penală. Rămân în sarcina statului cheltuielile judiciare în cuantum de 1622 de lei, reprezentând onorariul apărătorului din oficiu”, au stabilit judecătorii, verdictul lor nefiind definitiv deocamdată.

Gelu Ionescu