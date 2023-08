Kurtic poate debuta cu Poli Iași: ,,Sunt 100% pregătit”

Ultimul transfer al Universității Craiova, slovenul Jasmin Kurtic este pregătit să debuteze la noua sa echipă. Deși vine după o accidentare care l-a ținut mult timp departe de teren, mijlocașul central a declarat că este apt de joc. Craiova va evolua sâmbătă, 12 august, pe terenul formației Politehnica Iași. Partida din etapa a cincea începe la ora 21.30.

,,Sunt 100% pregătit şi pot juca. Dacă nu eram pregătit, nu eram aici acum! Sunt genul de jucător care se implică, mă adaptez repede. Din câte am văzut, toţi colegii mei sunt valoroşi, amabili şi m-au acceptat imediat, la fel ca toţi cei din club de altfel. Aşa cum am mai spus-o: sunt mândru şi bucuros că fac parte din acest grup. Obiectele echipei s-au stabilit deja, iar eu cred că este nevoie de multă muncă şi multă răbdare. Trebuie să creştem cu fiecare meci şi fiecare antrenament, pentru că aşa se clădeşte o mentalitate bună. Trebuie să fie totul progresiv, ca să apară rezultatele pozitive pe durata întregului sezon”, a declarat internaționalul sloven. Kurtic a fost contactat prima oară de Alex Mitriță, cu care a evoluat la PAOK. De-a lungul carierei, a mai dat de Dennis Man, Valentin Mihăilă și Răzvan Lucescu. ,,Ca să fiu sincer, nu ştiam foarte multe despre Universitatea Craiova, pentru că nu am urmărit prea mult fotbalul românesc. Dar vorbind cu multă lume cu experienţă, antrenori şi fotbalişti, în momentul în care am demarat tratativele, mi s-a spus că fotbalul este bun, că sunt mulţi tineri talentaţi. Jucând şi împotriva echipei naţionale a României mi-am dat seama că nivelul este bun. Acesta a fost un factor care m-a determinat să accept provocarea. Este foarte plăcut să regăsesc un fost coleg de echipă, precum Alex Mitriţă, un băiat deosebit. M-a ajutat mult, m-a sunat şi, deşi a fost o discuţie scurtă, am simţit aprecierea şi tot ce mi-a trebuit. În privinţa lui Valentin Mihăilă, am colaborat la Parma. Este de treabă, dar puţin nebun, în sensul pozitiv. Este un lucru pe care l-am apreciat la el. Pe lângă faptul că este un coleg bun are şi o calitate fotbalistică bună. Poate realiza o carieră frumoasă şi totul depinde de el. Aceleaşi cuvinte le folosesc şi la adresa lui Dennis Man. Îi salut şi le urez mult noroc în noul sezon. În privinţa lui Răzvan Lucescu ce pot să spun? Din prima clipă când ne-am întâlnit mi-a insuflat ideea că este un profesionist. Este genul de om de care fotbalul are nevoie. Îi place să muncească mult, este profesionist şi nu-i place să se glumească pe teren. Şi eu sunt genul căruia îi place să muncească şi să glumesc doar în afara lui. În teren poate că sunt puţin mai agresiv, chiar şi cu colegii şi arbitri, gesticulez, dar ăsta este caracterul meu şi probabil că lui Răzvan i-a plăcut asta”, a mai spus Kurtic. Slovenul a semnat un contract valabil un an, până la finalul sezonului în curs, iunie 2024.

Cătălin Pasăre