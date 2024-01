Jurnalistul Costin Soare, pierdere cumplită: ”Teo e în drum spre Târgu Jiu”…

Îndrăgitul jurnalist din Gorj, Costin Soare, corespondent al România TV, a anunțat astăzi, cu mare durere, moartea soției sale Teodora. Cumplita veste a fost un șoc pentru toată comunitatea, pentru jurnaliștii din țară și în special pentru presa locală, Teodora plecând prematur dintre noi, azi-noapte, la doar 46 de ani. Tristele rânduri ale cunoscutului om de presă impresionează profund și aduc lacrimi și durere tuturor celor care au cunoscut-o pe soția sa, mereu zâmbitoare, un om bun: “Am salvat viața multor oameni. Pe mulți nici nu ii cunosc, dar eram fericit când reușeam. Acum nu am mai reusit. E prea mult pentru mine că nu am putut să salvez și viața mea: Teodora. Mi-au fost alături oameni cu suflet mare si le mulțumesc. Teo e in drum spre Tg-Jiu. Din seara asta, dupa 19,00 va fi la Capela Eden. Joi la 12,00 la Cimitirul Municipal Tg-Jiu va fi înmormântarea…nu știu ce o sa mă fac.. dar multi dintre voi deja imi sunteți alături. Si eu si Teuța mea vă iubim!”, a fost mesajul lui Costin Soare pe pagina sa publică.

Suntem alături de colegul nostru Costin Soare, în această pierdere și transmitem condoleanțe familiei îndurerate.

Dumnezeu s-o odihnească în pace!