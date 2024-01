Iubitorii de cultură și-au dat întâlnire la Clubul Minților Deschise

Muzeul Județean Gorj a organizat, în data de 26 ianuarie, o nouă ediție a Clubului Minților Deschise.

Evenimentul a avut loc la orele serii, la Muzeul de Artă din Parcul Central din Târgu Jiu. Tema discuției a fost ,,De la obiect de artă, la obiect de patrimoniu”. ,,A fost un dialog real, în care timpul nu a mai contat. Deși ne-am întâlnit de la ora 18.00, la sfârșitul unei săptămâni pline, am stat mai bine de trei ore și jumătate împreună. Tema discuției, ,,De la obiect de artă, la obiect de patrimoniu”, a fost pretextul pentru un dialog extrem de interesant, în care au fost atinse multe puncte importante în parcursul unui creator de artă și a obiectului care are sau nu potențialul de a face parte, la un moment dat, din colecția unui muzeu, devenind astfel patrimoniu național. Am discutat despre percepții, șansă, dar și proceduri, legi și reguli.

Daria Ionescu Haidău (artist vizual și profesor), Florin Gheorghiu (artist vizual și profesor), Albinel Firescu (șef secție Artă și Etnografie din cadrul Muzeului Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”) și Dorina Cioplea-Văduva (artist vizual și muzeograf) au împărtășit din experiența profesională și personală și i-au provocat pe cei prezenți la dialog. Seara s-a încheiat cu un lung și interesant tur al muzeului, presărat cu povești și detalii despre artiști și lucrări, modalități de conservare și punere în valoare a obiectelor de patrimoniu și multe altele”, au anunțat reprezentanții Muzeului Județean Gorj.

Programul Clubul Minților Deschise face parte din proiectul Erasmus+ ,,Privind spre viitor – un muzeu rezilient și educat”, din cadrul Acțiunii cheie 1, Educația adulților, coordonat de Muzeul Județean Gorj ,,Alexandru Ștefulescu”.

