Ișfan iese din calculele lui Petev

Alexandru Ișfan l-a dezamăgit și pe antrenorul bulgar Ivaylo Petev. Fostul jucător de la FC Argeș va fi împrumutat de Universitatea Craiova. Transferat de la trupa piteșteană pentru 650 de mii de euro, și cu contract până în 2026, mijlocașul ofensiv nu și-a găsit locul în Bănie. Ișfan s-a chinuit să demonstreze în ultimul an că are valoare, dar aspirațiile fixate la semnarea înțelegerii cu ,,juveții”, de a ajunge la echipa națională, sunt departe de realitate. Extrema de 23 de ani are, în total, 27 de meciuri, în care a dat doar o pasă de gol. Petrolul Ploiești este cea mai interesată echipă de serviciile sale. Președintele prahovenilor, Claudiu Tudor, a confirmat negocierile cu Universitatea. Dacă părțile se vor înțelege, prahovenii vor avea și opțiune de cumpărare. „Da, suntem aproape. Este un ‘deal’ foarte bun pentru noi, este vorba de un împrumut pe un an și jumătate, cu opțiune de cumpărare”, a precizat Claudiu Tudor, pentru GSP.ro. Interesant este că oamenii care conduc trupa din Bănie și-au schimbat hotărârea pe care o luaseră la finalul sezonului. Atunci, patronul Mihai Rotaru declara că Ișfan nu va fi cedat în iarnă. „În acest moment, Ișfan are de muncă, el e într-un blocaj. L-am întrebat pe Ivaylo dacă să îl dau împrumut, mi-a zis că nu, că el contează pe Ișfan, pentru are calități de jucător de top, fizic, viteză, tehnică în regim de viteză, joc bun cu capul, capacitate bună de efort, dar în acest moment, Ișfan nu are randamentul necesar pentru a se impune. În momentul în care se va debloca va fi un jucător extraordinar nu doar pentru Universitatea Craiova, ci și pentru România”, spunea finanțatorul la finalul anului trecut. La Craiova a revenit Alexandru Cîmpanu, de la Universitatea Cluj.

Cătălin Pasăre