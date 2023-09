Investiții de 4,5 milioane de lei în unitățile de învățământ din Aninoasa

Doar câteva zile ne mai despart de începerea unui nou an școlar, iar în timp ce în alte localități din Gorj, încă mai există școli ce se află într-o stare deplorabilă, la Aninoasa se derulează trei mari proiecte în valoare totală de circa 4,5 milioane de lei.

Elevii din comuna Aninoasa vor fi așteptați în prima zi din anul școlar 2023-2024 cu o surpriză! Autoritățile locale au pregătit pentru elevi și preșcolari ghiozdane complet echipate. ,,În anii trecuți nu am putut să le facem o astfel de surpriză copiilor din localitatea noastră, însă de data aceasta am reușit să găsim bani pentru a le oferi ghiozdane complet echipate destinate începerii în forță a noului an școlar. În total, 328 de ghiozdane le vor fi oferite preșcolarilor și elevilor din ciclurile primar și gimnazial”, a declarat Ilie Petroi, edilul localității Aninoasa. Totodată, la nivelul comunei se derulează investiții în învățământ pe trei ramuri. ,,Derulăm trei proiecte cu finanțare prin PNDL, PNRR și de la bugetul local. Este vorba despre dotarea cu diverse echipamente a tuturor unităților de învățământ din localitate, proiect ce are o valoare de circa 1,5 milioane de lei. De asemenea, este în construcție un corp nou la Școala Generală Aninoasa, lucrare ce se ridică la aproximativ 2,3 milioane de lei. Nu în ultimul rând, în urmă cu o lună și jumătate ne-am apucat de refacerea acoperișului Școlii Groșerea, investiție ale cărei costuri sunt de aproape 600.000. Estimez eu că lucrările la acoperiș se vor încheia chiar săptămâna viitoare, deoarece nu mai este mult de lucru”, a precizat primarul Ilie Petroi.

Izabella Molnar