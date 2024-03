Învăţătura Preotului de altar, despre Păstorul cel Bun – ,,Eu sunt Cuvântul; Eu sunt Lumina; Eu sunt Calea; Eu sunt Adevărul; Eu sunt Viaţa; Eu sunt Învierea; Eu sunt uşa şi Eu sunt Păstorul cel bun”!

În amintirea şi întru cinstirea bunei mele mame care s-a înălţat la cer sub raza de lumină a Sărbătorii «Buna Vestire», transmit, astăzi, mesajul «Bunului Păstor» care este Domnul Iisus Hristos, iar, noi, preoţii de altar, cred că suntem «păstori» ai credincioşilor din parohie şi ai credinţei dreptmăritoare, iar, buna mea mamă a dorit ca să fiu un bun păstor al comunităţii noastre! Ştiu că Iisus Domnul Se proclamă pe Sine Însuşi ca fiind Păstorul cel bun, iar, în Evanghelia după Ioan, Hristos Se autodefineşte astfel: ,,Eu sunt Cuvântul; Eu sunt Lumina; Eu sunt Calea; Eu sunt Adevărul; Eu sunt Viaţa; Eu sunt Învierea; Eu sunt uşa şi Eu sunt Păstorul cel bun”! Într-adevăr, Iisus Hristos este Mesia cel făgăduit, trimis de Dumnezeu şi este singura cale care duce la Dumnezeu. El este Păstorul cel bun, care Şi-a dat viaţa pentru oile Sale, pentru că El este Păstorul cel bun şi noi suntem oile Lui. Iisus, Păstorul cel bun doreşte foarte mult ca noi să devenim oile Lui bune, iar, Sfânta Scriptură ne explică relaţia dintre Iisus şi noi ca o relaţie dintre păstor şi oaie, cea care are nevoie neapărat de păstor. Oaia are nevoie de grija păstorului pentru că relaţia dintre păstor şi oaie este o relaţia inseparabilă! Astfel, oaia are nevoie de păstor şi de călăuzirea păstorului, iar, dacă oamenii sunt la fel ca oile, poate că ei nu cunosc lucrurile de mâine, semnificaţia vieţii şi nici nu cunosc de unde au venit şi unde se duc. În această perioadă a Postului, să-L descoperim pe Iisus ca Păstorul nostru şi să devenim oile Lui bune. În primul rând, păstorul cel bun cunoaşte numele oilor Lui, El îşi cheamă oile pe nume şi le scoate afară. Păstorul bun cunoaşte numele oilor lui: ele pot fi negre, albe, galbene, nervoase, iritabile, mâncăcioase, leneşe, care dau bătaie de cap. Aici, a cunoaşte numele nu înseamnă a şti ziua de naştere; câte oi sunt, câţi ani are fiecare, ci înseamnă a cunoaşte integritatea, virtuţile şi viciile oii. A cunoaşte numele înseamnă a înţelege situaţia oilor. Păstorul cel Bun cunoaşte numele oilor. Astfel, Iisus este Păstorul cel bun pentru că El ne cunoaşte foarte bine şi e gata să ne ajute, deoarece cunoaşte situaţia şi lacrimile oilor din turmă! Să nu uităm că Dumnezeu fiind Păstorul cel bun, ne cunoaşte foarte bine pe fiecare dintre noi! Iisus cunoaşte situaţia şi slăbiciunea noastră, cunoaşte greşelile, nelegiuirile, fărădelegile, tristeţea şi rănile noastre! Iisus cunoaşte problemele vieţii noastre, cunoaşte tulburarea, îngrijorarea, nepăsarea spirituală şi încăpăţânarea fiecăruia! Isus cunoaşte bine că tu n-ai bani destui, că după slujbă ai grijile lumeşti, pe care vrei să le lepezi, de aceea numai El ne ajută, ne mângâie şi ne dă o nădejde vie în împărăţia lui Dumnezeu. Iisus, Păstorul cel Bun cunoaşte bine viitorul nostrum, ziua când ne naştem şi când plecăm în lumea cea veşnică! În lumea aceasta, nimeni nu ne cunoaşte mai bine decât Iisus! Soţia nu mă cunoaşte bine şi nu mă poate înţelege mereu, dar, numai Iisus are înţelegere faţă de noi. Astăzi, multă lume plânge datorită singurătăţii şi neînţelegerii rostului credinţei, rostului rugăciunii şi al postului, gândind că n-are pe nimeni care s-o înţeleagă! Mulţi tineri căsătoriţi divorţează, datorită neînţelegerii sensului căsătoriei. În lumea aceasta, nimeni nu poate înţelege situaţia noastră în afară de Iisus Hristos, Care ne iubeşte şi ne cunoaşte bine! Lui Iisus I S-a făcut milă de noi, de aceea, numai El ne ajută, ne mângâie şi ne dă o nădejde vie în împărăţia lui Dumnezeu. Iisus, păstorul cel bun cunoaşte bine viitorul nostrum, iar, faptul că Iisus ne cunoaşte bine, înseamnă că El vrea să ne dea rezolvare problemelor noastre, deci, El e Păstorul cel bun pentru că El cunoaşte bine situaţia noastră şi o rezolvă, iar, din acest motiv, să privim cu ochii minţii noastre la Isus Hristos!

Preot Paroh, Dan DULĂMIŢĂ, Parohia Târgu-Cărbuneşti