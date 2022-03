Înfrângere pentru Junioarele 3

Echipa de handbal feminin junioare 3 a CSM Târgu Jiu a înregistrat prima înfrângere din Grupa Speranţă 3. Trupa pregătită de Radu Costel a fost învinsă, în deplasare, de CSS Sibiu. Gazdele s-au impus cu 37-30 (13-12, 12-8, 12-10). Din păcate, la meciul din Sala Transilvania, antrenorul Radu Costel a avut la dispoziţie doar şase jucătoare valide şi un portar. Sportivele care nu au putut evolua au fost Alesia Cismaşu, Cleopatra Pîslaru, Ana Bîrlete, Catrinel Aniniş, Maria Cîrciumariu şi Diana Ştefu. De asemenea, Beatrice Popescu s-a accidentat în timpul confruntării. Cea mai bună marcatoare a vizitatoarelor a fost Raluca Chiriac, cu 14 goluri. Alexandra Popescu şi Beatrice Popescu au adăugat fiecare câte 5 goluri, iar Andreea Mindoiu şi Alina Burlan câte 3 goluri. „A fost un joc frumos şi foarte disputat, aşa cum mă aşteptam. Fetele au luptat eroic. Am avut doar şase jucătoare valide şi un portar, pentru această partidă. Greul a căzut pe umerii Ralucăi Chiriac, surorilor Alexandra şi Beatrice Popescu, Alinei Burlan, Andreei Mindoiu şi Anisiei Bălăşin. Vanesa Podariţa a încercat din răsputeri să ţină ferecată poarta, însa oboseala defensivei a creat breşe şi a eliberat drumul mingii către plasă. Pentru această dispută ne stabiliserăm două obiective. Nu am reuşit să le îndeplinim. Primul era să câştigăm cel puţin una sau, maxim, două reprize. Câteva decizii discutabile de arbitraj ne-au ţinut tot timpul la unul sau două goluri în spatele adversarei, în prima şi ultima repriză, dintre cele 3. Cel de-al doilea obiectiv, neîndeplinit, a fost să aduc jucătoarele sănătoase la Târgu-Jiu. Beatrice Popescu s-a alăturat accidentatelor, cu o luxaţie deschisă la degetul arătator al mâinii stângi, având nevoie de 4 copci şi imobilizare pentru cel puţin două săptămâni. Stăm din ce în ce mai rău la acest capitol, din nefericire. Sunt dezamăgit de ce s-a întâmplat la Sibiu, dar în niciun caz de rezultat sau jocul per ansambu. După felul cum au luptat fetele, 60 de minute în aceeaşi formulă, pot să mă declar pe deplin mulţumit. Ne pregătim acum pentru jocul cu CSS Petroşani, alt meci dificil, în condiţiile date”, a declarat antrenorul gorjean pentru site-ul oficial al clubului.

CSM Târgu Jiu: Vanesa Podăriţa, Anisia Bălăşin, Raluca Chiriac 14g, Alexandra Popescu 5g, Beatrice Popescu 5g, Andreea Mindoiu 3g, Alina Burlan 3g, Cătălina Ungureanu, Ştefania Buşe. Antrenor: Radu Costel.

Cătălin Pasăre