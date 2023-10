Inflație de stații GPL în Oltenia

Aproape 2.400 de instalații de distribuție de gaze petroliere lichefiate (GPL) funcționează în toată țara. Oltenia are 20% din benzinării, iar în București-Ilfov sunt 225 de stații (9,5%), arată o analiză G4Media și Info Sud-Est pe baza informațiilor obținute de la Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR).

Astfel, există o inflație de benzinării GPL în sudul țării și aproape 20% din stații sunt concentrate doar în regiunea Olteniei: Dolj (172), Olt (132), Gorj (59), Vâlcea (56), Mehedinți (34).

Cele mai puține stații GPL, sub 20 pe județ, sunt în nord-vestul țării: Bistrița-Năsăud (7), Satu Mare (11), Covasna (10), Sălaj (17) și Mureș (16).

Tragedia de la stația GPL de la Crevedia, unde șase oameni și-au pierdut viața în urma unei explozii și alți zeci au fost răniți, a pus în alertă autoritățile, care au demarat controale în toate județele.

I.I.