Încă o misiune dificilă pentru echipa de handbal

CSM Târgu Jiu debutează în noul sezon al Ligii Florilor la Bistrița. După partidele din Supercupa României, trupa gorjeană merge în Sala ,,Teraplast Arena”, acolo unde, în Cupa României, a obținut biletele pentru Europa. Este o încă o confruntare cu un colos al campionatului, după jocurile cu CSM București și Dunărea Brăila. Antrenorul Liviu Andrieș este conștient de diferența de valoare dintre cele două formații, dar speră ca echipa să arate din ce în ce mai bine pe măsură ce competițiile avansează. Partida se dispută miercuri, de la ora 18.00, iar sâmbătă formația noastră joacă pe propriul teren, cu SCM Râmnicu Vâlcea. ,,Trebuie să strângem rândurile, știm ce avem de făcut. Urmează două partide foarte grele, la Bistrița și cu Vâlcea acasă. Trebuie să ne trezim, să închegăm relațiile de joc și să redevenim acea echipă puternică, mai ales în plan defensiv. La Bistrița, mergem să jucăm împotriva unei echipe foarte puternice a campionatului. Orice joc are istoria lui, orice joc are importanța lui. Nu avem nimic de pierdut. Trebuie să luăm pas cu pas, să acumulăm puncte și să acumulăm experiență. Trebuie să ne perfecționăm, să ne consolidăm relațiile de joc, pentru a deveni ceea ce am fost anul trecut și chiar mai puternice”, a declarat antrenorul gorjean. Din păcate, Angela Pușcaș are o viroză pulmonară și este incertă pentru această confruntare. Sabine Klimek a declarat că vizitatoarele pot produce o nouă surpriză la Bistrița, dar important este ca echipa să fie mai combativă ca în precedentele două partide oficiale. ,,Trebuie să trecem peste meciurile din Supercupă și să ne focusăm pe ce urmează. Noi sperăm să începem bine campionatul, deși, teoretic, mergem la Bistrița cu a doua șansă, dar am mai demonstrat că asta nu înseamnă nimic. O să mergem și o să dăm tot ce putem și sperăm să venim cu un rezultat bun. Este greu, dar nu imposibil. Trebuie să ne adunăm, să fim mult mai concentrate și, chiar dacă nu reușim să câștigăm, să facem un meci foarte bun, care să ne pregătească pentru ce urmează. Îmi doresc să-mi ajut echipa cât pot de bine și, alături de fete, să facem un campionat cât mai bun. Sper ca, de la meci la meci, să devenim din ce în ce mai puternice. Trebuie să legăm relațiile de joc și eu cred că putem deveni o echipă mai puternică decât în sezonul trecut”, a spus centrul CSM-ului. Prima partidă de acasă, cu SCM Râmnicu Vâlcea, are loc sâmbătă, de la ora 12.00.

Cătălin Pasăre