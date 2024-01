ÎN CRUGUL IERNII – Prin ţinutul Izvarnei

Cu toată bruma de zăpada aşternută, unele locuri arată jalnic. Resturi menajere, materiale de construcţii aruncate în albia râurilor şi, nu în ultimul rând, sticle de plastic goale de ulei de motor şi saci goi, urâţesc peisajul unde, dacă ne uităm mai bine pe hărţi, chiar există nişte perimetre ori arii protejate.

Dacă prin Costeni, Izvarna, Sohodolul Izvarnei ori Pocruia unde am făcut o tură în această perioadă pentru fotografii am fost surprins de curăţenia întâlnită în drum, nu acelaşi lucru l-aş spune la finalul periplului meu. Mizeria, aruncată cel mai probabil de astă vară sau toamnă de cei veniţi ”la un grătar” în peisajul mirific al locurilor, a fost acoperită de zăpadă, iar acum a ieşit la iveală ca nişte cicatrici urâţind peisajul.

Acum trebuie să fim realişti şi să recunoaştem că resturile de ţiglă spartă, moluzul şi resturile din râu nu au fost aduse de respectivii “turişti-grataragii”, ci mai degrabă de localnicii ce şi-au făcut anumite modificări la construcţii ori anexe, iar moluzul l-au aruncat aici.

Dar haideţi să nu ne suparăm prea tare şi să sperăm că odată cu creşterea gradului de conştientizare a cetăţenilor faţă de problemele actuale ale mediului ambiental, şi aceste apucături, ce pe lângă faptul că urâţesc peisajul, pot avea şi urmări neprevăzute pentru comunităţile din zonă, vor înceta.

Perimetrul Costeni-Izvarna- Sohodol-Pocruia este dacă putem să-i spunem aşa un fel de ,,echivalent în miniatură’’ al drumului de sub munte, ce pleacă de la Curtişoara la Polovragi, și de acolo tot pe sub munte până la Horezu. Sătucurile de munte, abundenţa de izvoare unele chiar pe marginea drumului numite de localnici “bolboroase” sau “fierbători” (unde apa ce vine în opinia unor hidrologi pe sub munte tocmai din zona Retezatului Mic având în opinia lor aceeași obârşie cu Izvoarele Cernei – cel mai puternic izvor carstic din ţară), localnici binevoitori iată numai câteva dintre atributele ce s-ar putea constitui în motive pentru dezvoltarea potenţialului turistic al acestui perimetru din păcate prea puțin cunoscut pentru adevăraţii iubitori ai naturii gorjene.

De asemenea, cei ce doresc să viziteze satul Sohodol ori Cheile Sohodolului de Izvarna vor fi cu siguranță impresionați de pitorescul locurilor. Trebuie doar ca la nivel de comunităţi locale să fie conştientizat faptul că aruncarea la întâmplare a deşeurilor ori moluzurilor poate influenţa în mod negativ ambientul local cu consecinţe greu de prevăzut pe viitor.

Mugurel PETRESCU