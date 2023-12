Ianis Hagi: ,,Mai avem multe de arătat”

Calificarea României la EURO 2024 trebuie dublată de încă o performanță la turneul final. Asta crede Ianis Hagi, mijlocașul împrumutat de Rangers la Deportivo Alaves. Hagi a contribuit decisiv la calificarea ,,tricolorilor” prin golul marcat Israelului în penultima etapă de calificare. Jucătorul polivalent a declarat că trupa lui Edi Iordănescu își merită locul între cele mai bune formații europene. Acum, prima reprezentativă încearcă să iasă dintr-o grupă în care Belgia și Slovacia par principalele adversare. ,,Eu simt că avem mult talent și cred sincer că încă nu ne-am atins potențialul maxim. Cred că nici Europa nu ne cunoaște, dar simt și sper că o va face vara viitoare. Vom continua la fel, cu muncă și modestie, cu unitatea și coeziunea grupului, și așa vom reuși să trecem de grupe. La vară vom fi pe scena fotbalului european și va trebui să demonstrăm că avem valoare. S-au spus multe, dar grupa a fost câștigată cu talent. N-ai cum să întorci scorul în Elveția fără talent, n-ai cum să întorci scorul cu Israel fără talent, n-ai cum să bați Elveția acasă fără talent. Dar, în același timp, calificarea asta a fost doar un pas. L-am făcut, însă mai avem multe de arătat. Nu trebuie să renunțăm la valorile care ne-au adus la EURO. Ba chiar trebuie să adăugăm și altele, iar liderii din vestiar, alături de Mister, trebuie să avem grijă și să păstrăm tot ce am făcut bine”, a declarat Ianis, pentru frf.ro. Calificarea României la turneul final din Germania a generat mult entuziasm în rândul ,,tricolorilor” și suporterilor. Hagi a dezvăluit care a fost cel mai frumos moment al actualei campanii de calificare: ,,În Ungaria, la finalul meciului cu Israel, uitați-vă la bucuria oamenilor din staff. Am o poză, când plecăm toți în fugă de pe bancă. Am dat zoom pe ea și am văzut acolo e explozie de bucurie. Uitați-vă la reacția staff-ului tehnic, medical, toți cei care sunt alături de echipa națională. Bucuria pe care am reușit să o facem noi, jucătorii și staff-ul, ca grup, este incredibilă, cred că acea poză descrie cel mai bine ce s-a simțit atunci. Ceva incredibil!” În Grupa E va mai intra una dintre Israel, Ucraina, Bosnia & Herțegovina sau Islanda, decisă în urma play-off-ului din martie. România va fi pentru a şasea oară la turneul final al Campionatului European, după ediţiile din 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016, cea mai bună performanţă reuşind-o în 2000 (sferturi de finală).

Cătălin Pasăre