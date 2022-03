I-au tocat în ultimul sfert! CSM Târgu Jiu a produs surpriza şi a trecut de Piteşti

CSM Târgu Jiu a obţinut cel mai prestigios rezultat de la începutul sezonului. Baschetbaliştii gorjeni au trecut, sâmbătă, pe teren propriu de BCM Piteşti, formaţie aflată pe locul 2 înaintea confruntării. Gazdele s-au impus cu 78-70, după ce au gestionat mult mai bine sfertul de final, punctul nevralgic al echipei noastre de-a lungul sezonului. Scorul în cele patru perioade de joc a fost 19-16, 10-20, 19-19, 30-15. Impresionant este că elevii lui Claudiu Alionescu au remontat o diferenţă de 14 puncte pe care o aveau vizitatorii. De asemenea, piteştenii au avut 10 puncte avantaj cu 7 minute înainte de final, însă a urmat un parțial de 27-7 în favoarea alb-albaştrilor, care au tranşat astfel soarta confruntării. După meci, antrenorul Claudiu Alionescu a declarat că şi numărul mai mic de posesii pierdute, faţă de alte jocuri, a făcut diferenţa. Ca de obicei, publicul a fost la înălţime.

,,Îi felicit pe aceşti băieţi minunaţi pentru evoluţia şi efortul pe care l-au depus astăzi. Să nu uităm că este al treilea meci în şapte zile, plus o deplasare infernală la Ciuc, din toate punctele de vedere. Am avut o singură zi să pregătim jocul, iar băieţii merită toate felicitările noastre pentru modul în care s-au dăruit şi pentru că au arătat că CSM Târgu Jiu poate produce surprize în acest sezon. Este, cu siguranţă, şi victoria publicului, pentru că ne-a împins de la spate cât am fost conduşi, şi mă bucur că am putut să-i bucurăm cu o asemenea evoluţie şi cu o victorie. Am avut doar 12 mingi pierdute şi, înainte de meci, le-am scris în raportul de joc că dacă vom ţine mingile pierdute sub 14 vom avea o şansă să câştigăm. Este al doilea meci acasă pe care îl terminăm în calitate de învingători şi asta mă bucură”, a apreciat principalul CSM-ului. Cel mai bun marcator al gazdelor a fost Brandon Sly, care a totalizat 24 puncte şi 5 pase decisive. Titus Nicoară a adăugat 14 puncte şi 10 recuperări, iar Porter Troupe a fost aproape de un triple-double, cu 14 puncte, 13 recuperări și 9 pase decisive. Au mai punctat Kendarius Hamilton (7), Ahmed Bashir (7), Dylan Carl (6) şi Malik Morgan (6). Singurul jucător gorjean folosit a fost Octavian Ilie. A stat pe parchet 20 de minute, timp în care a dat 2 pase decisive şi a contabilizat 6 recuperări. În partida viitoare, CSM Târgu Jiu se deplasează la Focşani.

Cătălin Pasăre