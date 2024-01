I-au bătut la…99 de puncte!?

Duel dezechilibrat, sâmbătă, în Sala Sporturilor din Târgu Jiu, acolo unde s-au întâlnit baschetbaliștii Under 16 de la CSM Târgu Jiu și CSM Deva. Meciul s-a terminat cu un succes categoric al gazdelor, 131-32. Probabil, singurul ,,regret” al gorjenilor este că nu au făcut o diferență de 100 de puncte în fața vizitatorilor. În orice caz, băieții lui Adrian Roșu aveau nevoie de un succes cât mai concludent pentru a-și păstra șansele de calificare la Turneul Semifinal A. Meciul a contat pentru etapa a patra din Grupa 2 a Campionatului Național. ,,Am jucat așa cum mi-am dorit. Ne-am propus să facem o diferență mai mare decât a făcut Clujul și am reușit. Este important pentru șansele noastre de calificare la Turneul Semifinal. Mă bucur că băieții s-au mobilizat și-au executat planul de joc. Urmează ultima etapă din tur la Oradea, un meci greu, dar pe care eu consider că-l putem câștiga. Returul ne aduce mai multe jocuri acasă și sperăm la mai multe victorii”, a declarat Adrian Roșu după meci

LOT CSM TÂRGU JIU U16 MASCULIN: Darius Anuța, Vlad Bordînc, Bogdan Calotă, Rareș Duca, Mihai Filip, Robert Isvoranu, Arin Plăstoi, Rareș Plăstoi, Vlad Rădulea, David Rujenescu, David Scrădeanu, Lucian Toma, Daniel Popescu, Andrei Bohorăscu. Antrenor: Adrian Roșu.

Cătălin Pasăre