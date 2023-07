Handbalistele s-au mișcat bine la revenirea pe parchet

CSM Târgu Jiu a încheiat la egalitate primul amical al verii, 25-25 cu SCM U Craiova. Meciul s-a disputat în Sala Sporturilor și a fost un prilej pentru publicul gorjean de a-și vedea favoritele pentru întâia oară înainte de jocurile oficiale. Liviu Andrieș nu s-a putut baza la această confruntare pe Angela Pușcaș, plecată la echipa națională, dar și pe trei fete cu probleme medicale: Ana Ciolan, Laura Popa Moldovan și Ira Zinatullina, ultima fiind o absență de lungă durată. Cât despre joc, gazdele au început greoi, firesc pe undeva, având în vedere că foarte multe sportive s-au aflat la debut. Chiar și așa, după ce Craiova a condus la 4-5 goluri în startul confruntării, gorjencele au intrat la cabine cu 15-11. Andreea Mihart a părut că joacă de ani buni la Târgu-Jiu, iar Simone Bohme a terminat partida cu 6 goluri, asta după ce și-a asumat și loviturile de la 7 metri. Cu poftă de joc a venit și Sabine Klimek, care și-a încununat evoluția cu 5 reușite. Doar un final cu succes a lipsit din partea secundă, când CSM a condus permanent ostilitățile, dar doljencele au reușit egalarea la ultima fază a meciului, profitând și de lipsa de inspirație din atacul adversarei. ,,Ne așteptam să avem fluctuații în evoluția noastră. Din punctul nostru de vedere, al băncii tehnice, suntem pe un drum bun. Am început destul de prost jocul, dar ne-am revenit. Nu am gestionat bine nici finalul , dar le-am dat minute tuturor fetelor și așa vom face la toate jocurile de pregătire care urmează. Toată lumea trebuie să aibă minute, să prindă încredere, pentru a ne clarifica și noi asupra unui 10-12 de bază. Avem foarte multe competiții în care suntem angrenați și atunci va trebui să avem un lot competitiv pe toate posturile. Din punct de vedere al pregătirii, suntem ok. Sper ca de la meci la meci să ne perfecționăm și să ne consolidăm relațiile de joc pentru că sunt și jucătoare noi, pe care trebuie să le facem să se adapteze și să înțeleagă ce ne dorim noi ca antrenori, pentru că avem nevoie de fiecare dintre ele și se vede clar că vor aduce un plus echipei noastre”, a declarat, după meci, antrenorul Liviu Adrieș.

Până și Andreea Mihart a fost surprinsă de cât de bine a primit-o colectivul de la Târgu-Jiu, iar fosta golgheteră a Zalăului are toate șansele să fie un implant reușit în orașul lui Brâncuși. ,,Mă simt bine la Târgu-Jiu. Se fac trei săptămâni de când am început pregătirea și pot să spun că m-am acomodat foarte ușor. Fetele au făcut acomodarea asta ușoară, la fel și staff-ul. Nu mă așteptam să fie atât de bine, pentru că eu am stat foarte mult timp la o echipă și este prima dată când vin într-un colectiv nou. M-am acomodat foarte bine. Am avut emoții în acest prim joc. Suntem multe jucătoare noi și relațiile încă nu sunt legate. Mai avem foarte mult de muncă, dar cred că, pentru un prim joc, cu multe fete noi, a fost bine”, a adăugat interul CSM-ului

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva, Elena Marica Bercu, Andreea Chetraru – Alexandra Gavrilă 2g, Florența Ilie 1g, Sabine Klimek 5g, Oana Bucă, Bianca Ștefania Chiriță 1g, Andreea Chiricuță 4g, Mirabela Coteț 2g, Simone Bohme 6g, Andreea Mihart 4g, Sabrina Lazea, Teodora Popescu. Antrenori: Liviu Andrieș – antrenor principal, Andrei Enache – antrenor secund, Gore Albici – antrenor cu portarii, Petre Tocaru – maseur.

Fetele rămân ,,acasă”. În perioada 3-5 august, CSM Târgu Jiu va organiza un puternic turneu în Sala Sporturilot, la care participă Dunărea Brăila, Măgura Cisnădie și Știința București.

Cătălin Pasăre