Handbalistele joacă acasă

Principala echipă de handbal de la CSM Târgu Jiu revine în campionat duminică, cu un joc în fața propriilor suporteri. După eliminarea suferită în Cupa României cu Rapid București, handbalistele lui Liviu Andrieș au stat în runda precedentă a Diviziei A. La finalul săptămânii, gorjencele se întorc însă în meciurile oficiale, iar alb-albastrele primesc vizita formației CNOPJ Baia Mare. Directorul clubului, Robert Bălăeț, crede că formația gazdă este favorită certă, iar partida trebuie să fie una de pregătire pentru cel mai important meci al sezonului, cel cu Universitatea Cluj. Oficialul gorjean spune că va fi o atmosferă incendiară în partida de peste o săptămână cu ardelencele și a lăudat implicarea publicului de la ridicarea restricțiilor. ,,Este un meci de clasament un meci ca înaintea derbiului cu Universitatea Cluj, pe care o să-l tratăm serios. Trebuie să nu ne accidentăm și să fim foarte bine pregătiți la ora meciului. Revenirea fanilor a contat foarte mult, peste 50 la sută. Una este să joci acasă cu un public minunat, pentru că i-am simțit pe suporteri foarte aproape, mai ales spre finalul meciurilor. Chiar în acel joc cu Rapid, pe care l-am pierdut destul de clar, lumea a înțeles că am jucat cu o echipă foarte bună, dar a fost pe tot parcursul meciului alături de noi. Nu ne rămâne decât să le răsplătim acest entuziasm și afecțiune față de clubul și sportivii noștri prin dăruire și atacarea oricărui meci la victorie, mai ales acasă. Sunt convins că în meciul cu Cluj va fi o atmosferă similară, pentru că e munca noastră de un an. Un rezultat de egalitate sau o victorie ne aduce o promovare istorică”, a declarat Robert Bălăeț. CSM Târgu Jiu – CNOPJ Baia Mare are loc duminică, la ora 12.00.

Cătălin Pasăre