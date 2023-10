Gură mare de aer pentru handbaliste! Gorjencele au trecut de Zalău

CSM Târgu Jiu a obținut al treilea succes al sezonului în Liga Florilor și prima victorie de pe teren propriu în campionat. Fetele lui Liviu Andrieș au depășit-o pe HC Zalău, 28-25 (14-11) după un meci în care au mizat pe o apărare agresivă, iar poarta și a făcut din nou datoria. Ekaterina Dzhukeva a reușit 12 intervenții salvatoare, multe din postura de unu la unu, iar jocul cu pivotul a funcționat de minune, Ana Ciolan terminând meciul cu 7 goluri. Cel din urmă aspect a fost remarcat și de antrenorul vizitatoarelor, Gheorghe Tadici, care a admis că rezultatul este meritat, mai ales că din lotul gorjencelor a lipsit Angela Pușcaș.

,,Am ratat prea mult în situații de unu la unu, iar din punct de vedere tactic am făcut un joc prost, atât în apărare, dar și în atac. Poarta noastră a fost sub nivelul primei ligi și, în condițiile acestea, în care ratezi șapte situații de unu la unu pe contraatac, este foarte greu să obții ceva. Nu mă așteptam la o asemenea evoluție a fetelor mele. Felicit CSM Târgu Jiu, echipa adversă, pentru ca și-a dorit foarte mult. Au avut indisponibilități, în primul rând pe Angela Pușcaș, dar s-au mobilizat foarte bine, au jucat foarte bine și ne-au dat o lecție de handbal, în ceea ce privește jocul cu pivotul”, a spus Tadici, la finalul confruntării.

Defensiva gorjencelor a amintit de sezonul trecut, iar una dintre fetele venite în această vară, Laura Moldovan, crede că echipa începe să capete omogenitate. ,,Am venit foarte multe jucătoare noi. Când vii, e puțin dificil să te integrezi în unele sisteme, sunt diferite sisteme, dar cu timpul am arătat că putem să ne acomodăm una cu cealaltă. Și la antrenamente s-a văzut asta. Am simțit că suntem mult mai integrate în apărare. Eu cred că în teren am arătat că vrem să câștigăm. Am arătat atitudine și mă bucur foarte mult că am adus această importantă victorie, mai ales pentru suporterii care așteptau primul succes. S-a văzut că apărarea a făcut diferența, ne-am luptat cu ele”, a declarat handbalista CSM-ului.

Apărarea l-a mulțumit pe Liviu Andrieș, care speră ca și ofensiva să funcționeze mai bine în perioada următoare. ,,Atitudinea a făcut diferența. E clar că după ultimele discuții am cam pus punctul pe i, iar fetele au înțeles ceea ce trebuie să facă. Într-adevăr, astăzi am avut altă atitudine, altă determinare și e clar că diferența și scorul s-au datorat în primul și în primul rând apărării. Fetele s-au apărat bine, au pus în practică exact ce am exersat și asta ne bucură. Începem să revenim cu acea apărare agresivă pe care ne-o dorim noi, antrenorii. E clar că în atac mai avem mici probleme de rezolvat”, a spus antrenorul gorjean.

CSM Târgu Jiu: Ekaterina Dzhukeva(12 intervenții), Andreea Chetraru, Elena Marica Bercu – Bianca Ștefania Chiriță, Alexandra Maria Frățilescu Gavrilă 5g, Aura Teodora Popescu, Andreea Mihart 1g, Simone Bohme 4g, Mirabela Coteț, Andreea Chiricuță 2g, Laura Moldovan 5g, Ana Maria Lopătaru, Sabrina Lazea 1g, Florența Ilie 1g, Ana Cătălina Ciolan 7g, Sabine Klimek 2g. Antrenori: Liviu Andrieş şi Andrei Enache. Antrenor cu portarii: Grigore Albici. Maseur: Petre Tocaru.

Pentru CSM Târgu Jiu urmează o deplasare la Cisnădie.

Cătălin Pasăre