Greu cu „Laptele și cornul”! Greu și cu „Masa caldă”!

Două programe guvernamentale cu impact major asupra elevilor nu se derulează la acest început de an școlar, deși ele le-ar face viața mult mai ușoară.

Culmea este că banii sunt atât pentru „Laptele și Cornul”, dar și pentru „Masa Caldă”, cheltuirea multelor zeci de milioane de euro alocate în toată țara fiind împotmolită în procedurile birocratice.

Evident că nici la Gorj copii nu au parte de aceste programe, deși la Roșia de Amaradia primarul Liviu Cotojman a reușit să distribuie pachetul de masă caldă încă din prima zi de școală. Edilul spune că a demarat procedurile încă din vară și, astfel, acum programul merge strună. Asta, în condițiile în care alți primari invocă lipsa normelor în baza cărora să cheltuie legal fondurile. „Dacă sunt alți primari care nu acordă masă caldă înseamnă că au o problemă administrativă. Nu am explicații pentru că sunt atribuții ale primarilor și ale compartimentelor din primării care trebuiau să rezolve problema licitațiilor până la începerea anului școlar astfel încât meniul să fie acordat din prima zi de școală. Altfel, vor fi puși în situația ca la începutul anului să returneze sumele înapoi. Se pierd banii și pierd și elevii pentru că nu mai ajunge masa caldă la ei. Unul din beneficiile acestui program este reducerea absenteismului. Elevii vin zi de zi la școală și nu mai sunt absențe, prezența e de aproape 100%”, spune edilul din Roșia de Amaradia.

Scoarța și Polovragi sunt alte două comune din județ în care elevii au primit masă caldă în anii trecuți. Și aici a crescut gradul de prezență la ore, doar că, acum, la început de an școlar de pe mesele copiilor lipsesc caserolele cu masa pregătită de firme de catering. „Toate cifrele arată că abandonul școlar la Polovragi este redus la maxim. Programul îl vom aplica, dar așteptăm normele metodoogice. Banii sunt, sunt în cont, dar sunt alocați pentru exercițiul financiar în curs, în timp ce normele au fost valabile pentru anul școlar trecut, nu și pentru cel actual. Ca urmare, nu putem aplica pentru masa caldă în lipsa acestor norme”, a menționat edilul din Polovragi, Gheorghe Epure. Colegul său de la Scoarța, Ion Stamatoiu, are și el aceiași problemă. „Ne-am adresat inclusiv la Prefectură și ni s-a transmis că putem aplica pentru programul Masă Sănătoasă, că nu se mai numește Masa Caldă, după publicarea cadrului metotologic și procedural de aplicare de a prevederilor legale în vigoare. Noi ne dorim să le oferim copiilor masă caldă, să implementăm acest program pe mai departe. Avem banii, dar nu avem procedura”, a menționat și edilul de la Scoarța. Și nici în privința „Laptelui și Cornului” lucrurile nu sunt mult diferite. Prin țară doar la Prahova și Vâlcea sunt distribuite aceste produse. În Gorj laptele nu a mai ajuns pe la copii de dinainte de pandemia de Covid. Au fost primari care au încercat pe cont propriu să implementeze acest program, dar în cele din urmă au trebuit să abandoneze. Sorin Slivilescu a vrut să pună bani din bugetul comunei Slivilești pentru a cumpăra produse mai bune pentru copii, dar legea nu îi permite așa ceva și, ca urmare, a abandonat orice inițiativă pe această temă. „La un moment dat ne-am asumat, ca primărie, să aducem cât mai repede pe masa elevilor laptele și cornul. Am ținut licitație, dar pentru că suma e extrem de mică, iar noi nu avem voie să cofinanțăm, nu s-a prezentat nimeni. De trei ori la rând am repetat procedura și deznodământul a fost același. Nu a venit nimeni și, ca urmare, am renunțat. Avem hotărâre de Consiliul Local și am lăsat Consiliul Județean să se ocupe pentru că ne gândim că poate așa se va reuși ceva”, spune edilul.

Dar lucrurile nu sunt simple nici în varianta asta. Consiliul Județean are nevoie de astfel de hotărâri de la toate primăriile din județ pentru a putea da el ulterior o hotărâre prin care să înceapă procedura de organizare a licitației pentru desemnarea firmelor care să asigure produsele din „Lapte și corn”. Iar dacă firmele se mai și contestă între ele vor mai trece săptămâni bune, ceea ce face ca spre sfârșitul anului copii să poată spera că vor avea acces din nou la aceste produse pe care statul le oferă gratuit. „Anul acesta este o schimbare de program și trebuie să refacem achiziția publică. Pe 8 august s-a dat hotărârea de guvern în acest sens, iar noi suntem acum în plin proces de îndeplinire a formalităților.

Asta înseamnă că fiecare UAT dă o hotărâre prin care își asumă sau nu își asumă organizarea programului. Apoi Consiliul Județean dă o dispoziție de organizare a licitației pentru toate primăriile care nu își asumă. În calendarul nostru cred că la finalul acestei luni vom avea această hotărâre și apoi, în baza ei, putem demara procedura pentru achiziția publică. Apoi sperăm ca până la sfârșitul anului să demarăm programul. Va fi oricum un acord cadru pe 4 ani, dar acum e mai greu la început pentru că s-au schimbat procedurile și durează un pic”, a explicat managerul Consiliului Județean Gorj, Ionel Dobre.

Gelu Ionescu