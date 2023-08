Granturile SEE şi Norvegiene Working together for a green, competitive and inclusive Europe – PROGRAMUL DE EDUCAŢIEI, BURSE, UCENICIE SI ANTREPRENORIATUL y 7 7 y TINERILOR ÎN ROMÂNIA- Proiect finanţat prin Granturi SEE 2014-2021

În perioada 16.11.2022- 25.11.2022, un grup de 6 profesori din cadrul Școlii Profesionale Valea Stanciului şi 3 reprezentanţi ai agentului economic S. C. Bodrami Prest S.R.L., au mers în Cirpu pentru a efectua un stagiu de pregătire timp de 8 zile. Proiectul 2021-EY-PCVET-0014 ,,Stagii VET de calitate’’ este implementat de Școala Profesională Valea Stanciului, în perioada 01.09.2022 — 31.08.2023 şi are ca principal scop dezvoltarea competenţelor profesorilor şi tutorilor de practică de a pune in practica metode utile deformare profesionala pentru elevi în programul de practica cu tutorat, după modelele prezentate în Cipru.

Vizita de Studiu s-a desfăşurat la partenerul de primire Technical School of Paphos din Cipru care a organizat zilnic activități practice, workshopuri demonstrative, dezbateri, job shadowing, vizite la agenti economici, activitati culturale. Toate activitățile au avut la baza organizarea stagiilor practice cu tutorat pe modelul din Cipru, la care cei 9 participanți s-au implicat activ însuşindu-şi noi competenţe şi abilităţi de bună practică.

PRODUSELE PROIECTULUI februarie-mai 2023

După Vizita de Studiu, toţi cei 6 participanți ai școlii vor colabora cu cei 3 reprezentanti ai S.C. Bodrami Prest S.R.L. şi pe baza cunostintelor şi modelelor însuşite în Cipru vor realiza urmatoarelor produse: 1 Contract de practica nou cu încă un agent economic pentru calificarea Mecanic Agricol, 2 CDL-uri îmbunatatite pentru calificarea Mecanic agricol, 1 Ghid de bune practici în realizarea tutoratului, 1 metodologie de colaborare cu agentii economici, 1 glosar de termeni tehnici/pedagogici in limba engleza, 1 analiză comparativă privind satisfacția elevilor înainte de vizita de studiu și după aceasta.