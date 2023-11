Grădiniță reabilitată la Mătăsari, prin PNRR

Grădinița cu program normal din comuna Mătăsari va fi reabilitată cu peste 1,5 milioane de lei, bani din PNRR.

„Lucrările nu afectează structura de rezistență, stabilitatea și durabilitatea în timp a construcției. Lucrările de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii presupun: refacerea integrală a trotuarului perimetral; înlocuirea învelitoarei și a accesoriilor acesteia (parazăpezi, burlane și jgheaburi pentru preluarea apei provenite din precipitații) cu o învelitoare ușoară realizată din tablă amprentată; izolarea termică a soclului și a pereților exteriori; înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie din PVC; izolarea termica a planșeului ultimului nivel și a planșeului pe sol; înlocuirea radiatoarelor, conductelor interioare de distribuție a agentului termic și montarea de robineți termostatați la fiecare radiator; înlocuirea pardoselilor existente cu pardoseli cu izolație termică și fonică la partea inferioară; refacerea finisajelor interioare și exterioare afectate de lucrările de reabilitare termică”, potrivit caietului de sarcini.

În plus, instalația interioară de încălzire va fi dotată în fiecare încăpere cu termostate electronice de control și programare zilnică a intervalului de încălzire, astfel încât în perioadele în care încăperile nu sunt folosite, temperatura să fie coborâtă sub pragul stabilit de normativele în vigoare. Se vor manta recuperatoare de căldură, pentru economia de energie termică, în fiecare încăpere în care se desfășoară permanent activități didactice și este necesară o ventilație corespunzătoare.

Va fi reabilitată inclusiv instalația electrică de iluminat prin montarea de corpuri de iluminat tip LED și de întrerupătoare cu senzor de prezență în toate încăperile in care accesul este ocazional (grupuri sanitare, spații de depozitare, holuri). Grădinița va beneficia inclusiv de un sistem fotovoltaic tip on-grid de 22 kW.

Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 1.557.237 lei. Firmele interesate de contract au termen până pe data de 8 decembrie să depună cererile sau ofertele de participare.

