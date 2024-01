Gorjeanul Robert Militaru, încrezător în șansele naționalei

Handbalistul gorjean Robert Militaru a vorbit despre meciurile de baraj cu Cehia, partide care vor conta pentru calificarea la Campionatul Mondial. Militaru, care este căpitanul primei reprezentative masculine, a declarat că urmează o dublă dificilă pentru turneul final din 2025. Dacă trec de Cehia, ,,tricolorii” vor reveni la această competiție după o pauză de 14 ani. Cele două partide de calificare sunt programate pe 8 și 12 mai 2024. „La prima vedere ar părea că sorții ne-au fost favorabili de această dată. Dar cunoscătorii știu că Cehia are o echipă foarte puternică, mult mai experimentată decât a noastră, un antrenor foarte bun și jucători valoroși ce evoluează toți în campionate puternice. Deși teoretic plecăm cu șansa a doua în această dispută, sunt convins că în urma Campionatului European am acumulat experiența necesară și am realizat că trebuie ridicat nivelul de joc pentru a participa la un nou turneu final. O să fie o dublă dificilă, cu multe speranțe pentru noi. Avem nevoie să legam participări la turneele finale, ca un prim pas pentru a ridica handbalul masculin”, a declarat Robert Militaru. Campionatul Mondial din 2025 va avea loc în Croația, Danemarca și Norvegia, în perioada 14 ianuarie – 2 februarie.

Cătălin Pasăre