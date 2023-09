Gorj: S-au stabilit 16-imile Cupei județene

La sediul AJF Gorj a avut loc tragerea la sorți a meciurilor contând pentru 16- imile Cupei României, faza județeană. Partidele se vor disputa miercuri, 27 septembrie, de la ora 16.30. Excepție fac meciurile de la Stejari, Roșia de Amaradia și Bengesti, care vor fi programate joi, 28 septembrie, de la aceeași oră.

Tabloul este următorul: Cupa României, 16- imi

7 Noiembrie Costești- Jiul Rovinari

Viitorul Plopșoru- CSO Tismana

AS Scoarța – AS Jupânești

Triumful Borăscu- CSC Negomir

CSC Dănești – Unirea Țânțăreni

Știința Godinești- Minerul Motru

Foresta Văgiulești – Petrolul Țicleni

Viitorul Brănești – Minerul Mătăsari

Știința Drăguțesti – Parângul Bumbești Jiu

Dinamo Stănești- Vulturii Fărcășești

Viitorul Cătunele- Petrolul Stoina

Unirea Dragotesti – Internațional Bălești

Dumbrava Câlnic- Petrolul Bustuchin

AS Stejari- Bradul Polovragi

Știința Roșia de Amaradia- Pandurii Padeș

Gilortul Bengești- Unirea Bolboși

Cătălin Pasăre