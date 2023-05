Gorj: 21 de tentative de suicid, în patru luni. Medic: 90% dintre cei care se sinucid suferă de o boală psihică

În primele patru luni din acest an, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu s-au prezentat 21 de pacienți care au încercat să se sinucidă (tentativă de suicid) și 176 de pacienți cu alte afecțiuni psihice.

Din informațiile furnizate de reprezentanții Unității de Primiri Urgențe, anul trecut au fost înregistrați 90 de pacienți cu tentativă de suicid. Au fost 57 de cazuri în 2021, 62 de cazuri în 2020 și 125 de cazuri în 2019.

Dr. Lidia Șiuinea, medic primar psihiatrie în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu, spune că indivizii care prezintă risc maxim de suicid caută expres o soluție, prezintă durere psihologică intolerabilă, se află sub imperiul emoțional al disperării și prezintă o îngustare a percepțiilor soluțiilor posibile cu ignorarea celor accesibile.

„90% dintre cei care se sinucid suferă de o boală psihică. Printre simptomele psihiatrice cu risc suicidar se numără: anxietate severă, depresie severă, idei de culpabilizare, sentimente de inferioritate, idei delirante, halucinații imperative, impulsivitate, dependența de băuturi alcoolice și droguri, insomnii”, spune dr. Șiuinea.

Suicidul nerealizat (tentativa de suicid) și ideația autolitică (suicidară) sunt printre cele mai frecvente solicitări de la camerele de gardă ale spitalelor de psihiatrie, dar și în secțiile de reanimare ale spitalelor de urgență.

„În materie de suicid este preferabilă eroarea prin plus de diagnostic. Dacă nu putem fi siguri că pacientul se va sinucide, putem bănui că se află într-o situație de risc, ceea ce ne dă dreptul moral și etic de a-l pune în cele mai sigure condiții față de această prezumție. Nevoia de a-și comunica decizia (ex. «o scrisoare de adio») arată că suicidarul investește moartea cu semnificație, iar gestul suicidar este un ultim act de comunicare. Medicul trebuie să încurajeze blând pacientul în a-și dezvălui ideația/planul suicidar. A nu-l întreba despre suicid pentru «a nu-i da idei» este un mit și o greșeală pentru că atunci când pacientul își pune problema suicidului este ambivalent în ceea ce privește trecerea la act și se va simți asigurat de oportunitatea de a prezenta cuiva dilema sa. Impresiile medicului, după interviul clinic trebuie discutate deschis cu pacientul, rudele acestuia sau cu orice alte persoane considerate importante”, a mai punctat medicul SJU Târgu Jiu.

I.I.