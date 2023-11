Goluri peste goluri la județ

Runda a 11-a din Liga a patra a adus o sumedenie de reușite pe stadioanele din Gorj. Două meciuri s-au încheiat cu un scor-fluviu, 8-1. Vulturii Fărcășești și “satelitul” Gilortului au fost protagonistele etapei. Goluri s-au consemnat și în cele două serii din Liga a cincea, cel mai “sărac” meci din acest punct de vedere fiind AS Stejari – AS Prigoria, încheiat cu victoria gazdelor.

Liga 4, Etapa 11

CS Vulturii Fărcășești 8 – 1 CS Petrolul Bustuchin

CS Jiul Rovinari 2016 3 – 2 CS Petrolul Stoina

CSO Tismana 1 – 3 FC Petrolul Țicleni

CS Internațional Bălești 3 – 0 CS Minerul Motru 2008

AS Jupânești 4 – 2 CS Unirea Țînțăreni

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 8 – 1 CS Parângul Bumbești-Jiu

CSC Negomir 1 – 2 CS Minerul Mătăsari

Liga 5 (Seria 1) – Etapa 9

CS Viitorul Bolboși 3 – 1 AS Pandurii Padeș 2019

AS Viitorul Plopșoru 4 – 2 CS Dumbrava Câlnic

AS Unirea Dragotești 2 – 4 AS Unirea Bolboși

AS Triumful Borăscu 3 – 0 AS Foresta Văgiulești

AS Viitorul Brănești 1 – 4 AS Știința Godinești

CS Vulturii 2 Fărcășești 2 – 1 AS Viitorul Cătunele

Liga 5 (Seria 2) – Etapa 9

CSC Dănești a stat

AS Bradul Polovragi 1 – 3 AS 7 Noiembrie Costești

AS Dinamo Inter Stănești 2 – 1 AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia

AS Știința Popmond Plopșoru 1 – 3 AS Gilortul Bengești

AS Stejari 1 – 0 AS Prigoria

AS Scoarța 1 – 2 CS Știința Drăguțești

Cătălin Pasăre