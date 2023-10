Gilortul a obținut al treilea succes al sezonului. Meciul cu FCU, întrerupt 40 de minute

Gilortul Târgu Cărbunești s-a impus în fața ,,satelitului” formației FCU Craiova, 3-1, într-un meci contând pentru etapa a șaptea a Ligii a treia. O ,,triplă” a lui Ionuț Gîlcescu a făcut ca toate punctele să rămână la Târgu-Cărbunești. Atacantul gazdelor a punctat pe final de reprize (40’, 42’, 88’). Golul doljenilor a venit după o oră de joc, după un penalty transformat de Bogdan Duță. Meciul a fost presărat cu alte evenimente. Căpitanul celor de la FCU 2, Zamfir, a ratat o altă lovitură de la 11 metri la 0-0, iar în minutul 83 partida a fost întreruptă pentru că un elicopter SMURD a aterizat pe suprafața de joc pentru a prelua un pacient. Meciul s-a reluat după 40 de minute.

Gilortul este pe locul 7 în Seria 7, dar clasamentul este foarte strâns. Elevii lui Mario Găman sunt la un singur succes de locul doi. Din păcate, cealaltă reprezentantă a Gorjului, CSO Turceni, a fost învinsă clar în deplasarea din Banat. CSC Ghiroda şi Giarmata Vii s-a impus cu 6-1.,,Jocul nu m-a mulțumit în totalitate, dar important este rezultatul. Chiar dacă ne-am creat multe situații de a marca, am reușit o victorie la două goluri diferență. Am început foarte prost și am făcut cadou un penalty, apărat din fericire de portarul nostru: Iuțalîm. Am făcut aceeași greșeală la 2-0. Am avut de așteptat apoi, după intervenția SMURD, dar sunt mulțumit de acest succes.

Etapa viitoare întâlnim Filiașiul și sper să reușim un joc bun. Mă apasă rezultatul negativ de la Lupac, unde meritam mai mult, dar am reușit să trecem peste acel moment. Sunt trei puncte importante și le mulțumim spectatorilor prezenți și oamenilor care sunt alături de noi”, a declarat Mario Găman pentru pagina oficială a Gilortului.

Gilortul: Iuțalîm – Bărănescu, Gheorghe, Marina, Siewe – Avrămescu (cpt), Oprișa – Șerbulescu (64’ Pătrășcoiu), Dănăricu (64’ Săulescu), Gîlcescu – Meliță (90’+1 Brujan). Rezerve neutilizate: Oprița – Marica, Lazăr, Popescu, Nejoiu, Roșu. Antrenori: Mario Găman, Boby Staicu.

FCU Craiova 2: Firulescu – Ciucă, Zanfir (cpt, 46’ Iordache), Kvakic, Stăncălie – Cîrstea (81’ Bîrboanță) – Ilie (60’ Dumitru), B. Duță, L. Duță (64’ Pițiche), Crăciun (60’ Drăgancea) – Sîrbu. Rezerve neutilizate: Pena – Măgărea, Salaheldin. Antrenor: Ovidiu Dănănae.

Liga 3 – Meciurile Etapei 7

CS Gilortul Târgu Cărbuneşti 3 – 1 FCU 1948 Craiova Fotbal Club SA 2

CSM Deva 3 – 1 CSM Jiul Petroşani

CSC Ghiroda şi Giarmata Vii 6 – 1 CSO Turceni

ACSO Filiaşi 5 – 0 AFC Voinţa Lupac

Universitatea Craiova 2 4 – 3 ACS Viitorul Şimian

Cătalin Pasăre