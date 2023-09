Gilortul a bătut liderul

Gilortul își revine după un început mai slab de sezon. Trupa lui Mario Găman și Bobi Staicu a câștigat al doilea meci consecutiv și i-a provocat Jiului prima înfrângere din campionat. Echipa din Petroșani avea un bilanț perfect până să vină pe Stadionul ,,Cristinel Răducan”. Căpitanul Alex Avrămescu a adus victoria gazdelor în minutul 87, scor final 2-1. Până atunci, Dragoș Săulescu (6’) și George Dănăilă (22’) modificaseră tabela. Rezultatul și maniera în care au curs ostilitățile l-au mulțumit pe antrenorul gazdelor. Mario Găman speră ca trupa gorjeană să facă din stadionul propriu aceeași redută greu de cucerit ca în ultimul campionat. ,,Am reușit o partidă excelentă, din toate punctele de vedere. Mă bucur că am continuat trendul ascendent după victoria cu Turceniul și am demonstrat că, în momentul în care suntem focusați, montați și motivați, oricărei echipe îi este greu să joace împotriva noastră. Sunt foarte fericit, dar din păcate am pierdut doi jucători pentru meciul cu Lupac: pe Avrămescu, cu patru galbene, și Roncea, care cred că are ruptură. Nu mai contează, trebuie să trăim acest moment. Am bătut liderul, fără drept de apel. Ei nu au avut ocazii, iar toată lumea merită felicitată pentru acest rezultat. Mulțumim publicului care a fost cel de-al 12- lea jucător”, a spus Găman pentru pagina de facebook a echipei.

Gilortul în meciul cu Jiul: Iuțalîm – Bărănescu, Gheorghe, Siewe, Popescu (53’ Pătrășcoiu) – Avrămescu (cpt), Oprișa – Săulescu (53’ Marina), Dănăricu (68’ Meliță), Roncea (77’ Marica) – Gîlcescu. Rezerve neutilizate: Oprița – Brujan, Șerbulescu, Roșu. Antrenori: Mario Găman, Boby Staicu.

Cătălin Pasăre