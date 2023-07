Ghinion și neputință. Craiova a remizat cu Oțelul, iar Neagoe a fost demis

Universitatea Craiova și Oțelul Galați au încheiat la egalitate partida din runda cu numărul 2 a Superligii. Gazdele au ratat cât pentru trei meciuri numai în prima repriză, când au lovit toate barele porții lui Stoian. Ivan (`15), Căpățînă (`41) și Mitriță (`45+1) au fost responsabili cu oportunitățile irosite, iar când oltenii au cadrat mingile s-au lovit de opoziția portarului Stoian. Deși în repriza a doua, juveții au scăzut tempo-ul și nu au mai fost la fel de inspirați la construcție, goalkeeperul oaspeților s-a dovedit providențial în fața lui Markovic (`52) sau Mitriță (`81). Cel din urmă a fost din nou cel mai bun om de pe teren, și-a dezechilibrat oponenții, dar nu a avut inspirația necesară să aducă victoria formației sale. Putea fi și mai rău, dacă Nicușor Bancu nu scotea de pe linia porții mingea trimisă aiurea de Căpățînă.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Borța (’46, Creţu), Zajkov (’83, Badelj), R. Silva (’76, Mateiu), Bancu – Căpățînă, Screciu – Ișfan (’46, Markovic), Danciu (’76, Trică), Mitriță – Ivan. Antrenor: Eugen Neagoe.

Oțelul Galați: Stoian – Zhelev (’62, A. Rus), Yabre, Ghiocel (’62, Zivulic), Panait – Varela – Cisotti, T. Silva – Al. Pop (’74, Neagu), Fatai (’68, I. Dimitrov), Bodișteanu (’62, Frederic). Antrenor: Dorinel Munteanu.

Cartonașe galbene: Borța ’14, Căpățînă ’31, Mitriţă ’90+5 / Zhelev ’45, Cisotti ’50, Stoian ’90+3.

,,E frustrant, dar trebuie să mergem mai departe, să analizăm foarte bine acest meci, dar nu ne grăbim. E a doua etapă, mai e mult până la final, poate acest punct ne va ajuta la finalul sezonului. Suntem încrezători, muncim zilnic. Erau foarte importante cele trei puncte, dar am luat un punct, știu că și în anii trecuți am avut probleme cu echipele mai puțin valoroase, dar sperăm ca în acest an să nu mai facem aceste greșeli. Trebuie să înțeleagă și suporterii, e a doua etapă, cu toții ne dorim să câștigăm fiecare meci. Suntem bărbați, avem mult de muncă, ținem capul sus și mergem la CFR cu gândul să luăm cele trei puncte”, a declarat Alex Mitriță la finalul meciului.

„Când ai atâtea ocazii la un joc de Liga 1, nu cred că mai e ceva de spus. Doar șansă nu am avut. Am făcut un presing foarte bun. Dacă după asemenea joc nu câștigi, ce poți să spui? Nu am nimic de reproșat jucătorilor. Combinațiile au fost frumoase, am jucat rapid. Sunt puțin dezamăgit că nu am câștigat, dar supărat nu sunt pe băieți. Era culmea să ne marcăm și autogol, eu chiar cred că am făcut un joc bun.CFR Cluj e un adversar de calibru, poate vom avea o ocazie și vom marca două goluri. Vom merge acolo să jucăm și să câștigăm”, a spus Eugen Neagoe.

Rezultatul de luni și exprimarea echipei din primele două jocuri i-au fost fatale antrenorului doljean. Clubul și tehnicianul au hotărât, de comun acord, rezilierea contractului. Marius Șumudică este favorit să vină la Craiova. Doljenii au patru puncte după două meciuri. CFR Cluj – Universitatea Craiova se dispută duminică, 30 iulie, de la ora 21.30.

Cătălin Pasăre