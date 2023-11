Gânduri pentru luna noiembrie

Toamnă, altfel…

An de an, bine se ştie,

«Vine toamna cea bogată»,

Numai că de astă dată

Ne-a umplut de…sărăcie

Ce ni se pregăteşte

Am mâncat până mai ieri,

Carne, lapte și urzici,

Iar de-acum bondari și greieri

Și friptură de furnici!

Femeie

Când n-o am pe bătătură,

Merg s-o caut pe centură…

Preţu-i mare! Eu sărac!

De dor dau…Ce pot să fac?

La ţară…

Pe-aici lumea e săracă,

Asta e, n-ai cum s-o-ntorci,

Nu găseşti în sat o vacă,

Da-n tot locul dai de…porci!

Deșertizare

Neavând nici strop de apă,

Uscat rău, pământul crapă,

Tot mai bun de făcut vile

Și de cumpărat cămile.

Cu Bonzo la vânat

Cum intrarăm în zăvoi,

Umbră deasă pentru noi.

Bonzo, un fazan pontează,

Eu arăt…cum se ratează.

Puțin la odihnă

Nefiind mare distanța,

Vrea să-și facă-aici vacanța.

Iar de i s-o pune pata,

Își aduce și «armata»!

Ciobanul în munte…

Cred că n-a vorbit în van

Când a spus, tunzând o oaie:

,,A trecut mai mult de-un an,

E cazul să fac şi-o baie”!

Guvernanții

Hotărâți, pe hoți i-nhață

Și-i închid pe care pot.,

Să rămână ei pe piață

Și să șterpelească tot!

Pensionarii și șmecherii

Cum să fie treabă bună?

Că doar toți trăim pe bani!

Cât iau șmecherii-ntr-o lună

Ei ridică-n zece ani!

Dr. Cornel MUNTEANU