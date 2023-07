Găman caută soluții pentru a întări lotul: ,,Nu avem un buget considerabil”

Gilortul a reluat recent pregătirile în vederea noului sezon. Echipa care activează în Liga a treia trece prin schimbări în această vară. Mai mulți fotbaliști importanți au plecat de la Târgu-Cărbunești, iar antrenorul Mario Găman caută soluții pentru a rămâne în aceiași parametri. În campionatul precedent, gorjenii au intrat în play-off-ul seriei.

,,Nu avem un buget considerabil, ca să ne permitem luxul de a aduce foarte mulți jucători. Ştiți prea bine că jucătorii buni au anumite pretenții financiare. Sperăm ca până la începerea campionatului să mai aducem 4-5 juniori, să mergem pe nucleul care a rămas și să ne descurcăm cu ce va fi la dispoziție. Nu va fi ușor, dar acestea sunt posibilitățile. Atuul nostru trebuie să fie, ca și anul trecut, grupul, alături de o pregătire bună și de disciplină. Sunt ingredientele pentru a continua drumul început anul trecut, când am reușit o performanță minunată”, a declarat Găman. Principalul echipei a spus că urmează un an mai greu și datorită investițiilor de la celelalte colege de serie. Pe de altă parte, tehnicianul este satisfăcut că echipa a reușit să-și păstreze golgheterul, pe Ionuț Gîlcescu. La Cărbunești a ajuns și fostul pandur Marian Habet, dar s-a întors și atacantul Andrei Meliță. ,,Seria noastră este mult mai puternică în acest sezon. Toate echipele s-au întărit, au luat jucători importanți. Jucătorii noștri care au oferte sunt liberi să plece la mai bine, este și normal. Asta înseamnă că aici se muncește bine și este o mândrie că jucătorii Gilortului au căutare. Pe de altă parte, e o bucurie că Ionuț Gîlcescu a rămas. Este un jucător pe care eu îl apreciez foarte mult, își dă viața pentru echipă și cred că ar fi fost o pierdere mare în angrenajul nostru. L-am adus pe Mari Habet, un jucător pe care l-am avut la Pandurii, pe care eu îl cunosc și sper ca valoarea lui să-și pună amprenta asupra jocului echipei. Salutăm și revenirea lui Andrei Meliță, un jucător foarte bun pe care-l cunoaștem”. Primul meci oficial al Viitorului are loc în Cupa României. Ca și în anii precedenți, pe ,,criterii geografice”, gorjenii vor da piept cu Viitorul Şimian. Formația lui Alex Stoica va fi gazdă. Mario Găman spune că mehedințenii sunt favoriți, mai ales că au ,,furat” de la echipa sa. ,,Este o competiție frumoasă, unde este loc de surprize tot timpul. S-a întâmplat de multe ori ca echipele mici să meargă mai departe în dauna favoritelor de pe hârtie. De asta este frumos fotbalul, pentru astfel de meciuri. Întâlnim o echipă foarte bună, cu un antrenor nou, tânăr, pe care îl cunosc foarte bine. Din punctul meu de vedere, este o echipă mult mai puternică ca noi la ora aceasta. Suntem la stadiul de reorganizare, pentru că ne-au plecat 4 jucători foarte importanți, trei dintre ei chiar la adversara de miercuri. Vom vedea, trebuie să găsim soluții. Cred că va fi o partidă disputată, dar cred că ei sunt favoriți în acest meci”, a declarat Găman. Viitorul Şimian – Gilortul Târgu Cărbunești se joacă miercuri, 2 august, de la ora 17.30.

Cătălin Pasăre