Galeria Cantus Mundi susține echipa națională a României la meciul România – Elveția

Marți, 21 noiembrie, pe Arena Națională, Cantus Mundi și Federația Română de Fotbal readuc în tribune Galeria Națională de Copii, formată de această dată din coruri și ansambluri de percuție din cadrul Programului Național Cantus Mundi. Avându-i alături pe dirijorii și coordonatorii programului, cei peste 700 de copiii veniți din toată țara vor anima peste 50.000 de spectatori, care vor fi în tribune la meciul România – Elveția.

Tinerii percuționiști din Programul Național Cantus Mundi sunt gata să antreneze tribunele cu tobele lor, iar corurile de copii îi vor susține cu melodii și coregrafi spectaculoase. Nu vor lipsi celebrele piese We Are The Champions și Waka Waka, binecunoscute de publicul din întreaga lume.