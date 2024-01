«GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ»(IX) – Prof. univ. dr. Cezar Spînu a reușit să obțină rezultate remarcabile în activitatea didactică și pe planul cercetării științifice, cât și în domeniul managementului academic!

În partea «de sus», în sens academic, a tabloului biografiilor prestigioase care au onorat festivitatea intitulată: «GALA PERSONALITĂŢILOR DE ELITĂ ALE ROMÂNIEI. VALORI ROMÂNEŞTI DE ANVERGURĂ MONDIALĂ», desfăşurată la începutul lunii noiembrie 2023, în Sala Filarmonicii «Oltenia» din Craiova, cu prilejul decernării medaliei «Români în elita mondială» şi lansării volumului cu acelaşi titlu, coordonat de către domnul Prof. univ. dr. Dumitru Otovescu, la Secţiunea «Management academic», vom face cunoştinţă, astăzi, cu personalitatea domnului Prof.univ.dr. CEZAR IONUȚ SPÎNU, Rectorul Universității din Craiova, născut la 14 septembrie 1967, în orașul Corabia, din sudul județului Olt, într-o familie de profesori respectabili, care aveau cultul datoriei și al căror destin era legat de Liceul Teoretic din localitatea care a dat până acum doi rectori ai Universității din Craiova. Este o așezare străveche, învecinată cu apele Dunării și încărcată, pe timpul verii, de mireasma florilor de tei, ceea ce conferă vieții citadine un farmec inegalabil. Aceste locuri au zămislit oameni de seamă, care au intrat în filele istoriei, precum: revoluționarul pașoptist Popa Radu Șapcă, fostul politician Ștefan Voitec, semnatar la 21 aprilie 1947 al Legii de înființare și organizare a Universității din Craiova, în calitate de Ministru al Educației Naționale, fotbalistul Ion Oblemenco, golgeterul Universității Craiova; actorii Șerban Ionescu și Emil Boroghină, cel care a condus în mod strălucit Teatrul Național «Marin Sorescu» din Craiova, istoricul și prof. univ. dr. Titus Georgescu, care a devenit cel de-al 6-lea rector al Universității din Craiova, în intervalul 1971-1974. Aşadar, să începem cu personalitatea de care ne ocupăm astăzi, pentru că începând cu data de 1 martie 2016, la conducerea Universității din Craiova a fost ales domnul Cezar Ionuț Spînu, devenind cel de-al 12-lea rector al instituției, acesta fiind şi anul când a împlinit 50 de ani de viață. În anul 2020 a fost reales pentru cel de-al doilea mandat de rector, până în anul 2024. Pot spune cu sinceritate că am ales prezentarea personalităţii domniei sale, deoarece diploma tezei mele de doctorat, susţinută la 30 iulie 2019, poartă semnătura domnului Rector Prof.univ.dr. Cezar Ionuţ Spînu, ceea ce mă onorează şi mă obligă foarte mult!

În anul 2000 a obținut titlul de doctor în chimie, iar după trei ani s-a specializat pe teme educaționale la Universitatea «Bourgogne», din Dijon

Într-o încercare de schițare a profilului psihologic, am putea spune că se caracterizează printr-o fire independentă și calmă, dar ambițioasă de oltean, orânduindu-și viața și cariera într-o manieră în care răbdarea și perseverența au avut un rol privilegiat. La acestea s-au adăugat, mai târziu, predispoziția de comunicare persuasivă și spiritul de competiție. În același registru putem adăuga şi capacitatea de autocontrol, viziunea creativă în procesul managerial, care i-au permis ca să adopte, întotdeauna, o atitudine înțeleaptă în diverse împrejurări, prin faptul că este dinamic și energic, dornic de progres și având rezistența la efort prelungit. După absolvirea Facultății de Chimie a Universității din București, în anul 1993, s-a înscris în anul următor la doctorat, în cadrul aceleiași facultăți, având drept conducător științific pe prof. univ. dr. Angela Kriza, iar, asistentul și colaboratorul acesteia, viitorul acad. Marius Andruh, cel care a ajuns o somitate a lumii științifice europene, a făcut parte din echipa care a coordonat lucrarea de doctorat a tânărului pe atunci, Cezar Spînu. În anul 2000 a obținut titlul de doctor în chimie, iar trei ani mai târziu s-a specializat pe teme educaționale la Universitatea «Bourgogne», Dijon, Franța. În cariera didactică universitară a debutat în 1993 la Universitatea din Craiova, imediat după absolvirea facultății, fiind la început preparator la Facultatea de Chimie a Universității din Craiova, apoi asistent, lector, conferențiar și profesor universitar doctor din anul 2008. Din această perioadă s-a cristalizat simțământul de datorie față de colectivitate, astfel încât și-a dorit să fie într-o funcție de decizie pentru a rezolva problemele oamenilor și a trata cu deplină responsabilitate disfuncționalitățile apărute. Astfel, implicarea în procesul managementului universitar a început din anul 2007, când a devenit secretar științific al Consiliului Profesoral de la Facultatea de Chimie a Universității din Craiova, iar, în anul 2008 a fost ales decan al acestei facultăți, funcție pe care a îndeplinit-o cu o serie rezultate remarcabile până în anul 2011, când, urmare a unor reorganizări instituționale interne, a devenit directorul Departamentului de Chimie al Facultății de Științe Exacte. În calitățile de decan și director a avut un rol decisiv în reechilibrarea bugetului facultății și reabilitarea spațiilor de învățământ, în dotarea laboratelor și promovarea specializării. După alegerile din 2012 i s-a încredințat cea mai importantă funcție de prorector, aceea legată de destinele procesului de învățământ din Universitate, pe care a exercitat-o admirabil până în 2016, când rezultatele noilor alegeri l-au propulsat în fruntea instituției, de data aceasta în rolul de rector, reînnoit în urma alegerilor din 2020, printr-un mandat similar atribuit, aşa cum am precizat anterior, până în anul 2024.

Prin programul managerial și-a propus ca Universitatea din Craiova să ajungă cea mai importantă instituție de învăţământ superior din Balcani

Recunoașterea rolului său academic și profesional este ilustrată și de apartenența la diferite structuri instituționale de notorietate, în calitate de: Membru în Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior, Membru în Consiliul Agenției de Credite și Burse de Studii, Membru al Societății de Chimie din România, Expert al Agenției Române pentru Asigurarea Calității Învățământului Superior, domeniul Științe Exacte, Redactor șef al Revistei «Analele Universității din Craiova», seria Chimie, Recenzor al unor reviste cotate ISI, precum, «International Research Journal of Pharmacy and Pharmacology», Atalanta, S.U.A. Acestor responsabilități li se adaugă și alte funcții îndeplinite pe parcursul dezvoltării personale și al evoluției instituționale, în calitate de expert pe termen lung, de director de laborator etc. În cei 30 de ani, de când activează în sistemul învățământului universitar (1993-2023), prof.Cezar Spînu a reușit să obțină rezultate remarcabile, atât în activitatea didactică și pe planul cercetării științifice, cât și în domeniul managementului academic. Împreună cu echipa managerială pe care o conduce din 2016, a contribuit la promovarea Universității din Craiova pe poziții onorabile în diverse clasamente naționale și mondiale, care evaluează comparativ universitățile din țara noastră, din Europa și din întreaga lume. În planul activității științifice, domnul Prof.univ. dr. Cezar Ionuţ Spînu și-a onorat condiția universitară prin publicarea a numeroase lucrări, fiind recunoscut ca un specialist de vârf în domeniul cercetărilor chimice, pe plan național și internațional, fiind autorul a peste 150 de articole / capitole de cărți publicate în reviste și edituri de mare prestigiu! Prin programul managerial și-a propus ca Universitatea din Craiova să ajungă cea mai importantă instituție de învăţământ superior din Balcani, drept partener egal în rândul «World class universities», deci, un management de performanță într-o instituție de învățământ superior care se evaluează pe baza a două tipuri de criterii: cantitative și calitative, criteriul fiind un principiu de apreciere sau de clasificare, o normă prin care definim starea sau nivelul de dezvoltare al unei instituții academice. Indicatorii care atestă și justifică performanța instituțională a actualei echipe manageriale, condusă de prof.univ. dr. Cezar Spînu, în perioada 2016-2023 sunt: reglarea situației economico-financiare, dezvoltarea instituțională prin participarea la implementarea unor proiecte europene şi extinerea acordurilor de cooperare inter-instituțională pentru studenți, cadre didactice și personal administrativ, cu alte universități din lume. În 2 iulie 2021, rectorul Cezar Spînu a semnat aderarea la clubul universităților selecte din România, reunite în consorțiul «Universitaria», din care fac parte: Academia de Studii Economice din București, Universitatea din București, Universitatea «Babes-Boliay» din Cluj-Napoca, Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» din Iași. Spaţiul nu ne permite să inserăm o serie de înalte distincţie academice, dar, în loc de concluzie, mai adăugăm faptul că la 7 martie 2022, domnul Rector Cezar Spînu a semnat Convenția de Aderare a Universităţii din Craiova la Consorțiul «ACROSS – European Cross-Border University», formată din 10 instituții universitare de renume din Germania, Polonia, Italia, Spania, Franța, Bulgaria şi Letonia, pentru că în clasamentele «QS World University Rankings» și «Times Higher Education», Universitatea din Craiova este prezentă şi în edițiile 2023 și 2024.

Profesor dr. Vasile GOGONEA