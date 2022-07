Foto: Opt polițiști s-au dat peste cap să găsească ceva compromițător în casele primarului de Motru! Au făcut totuși fotografii ca amintire…

Opt polițiști de la Serviciul de Investigații Criminale din cadrul IPJ Gorj, conduși de către subcomisarul Nedelea Nelu Adrian(rudă cu omul de afaceri Mihai Rămescu), și-au pierdut, joi câteva ore, pentru a face două percheziții amănunțite la cele două locuințe deținute de primarul de Motru, Cosmin Morega, în municipiu și la Padeș. Ceea ce se anunțase, prin oraș, drept descinderile anului, care trebuiau să se termine cu primarul PSD luat cu cătușe, a fost, de fapt, un mare fâs, polițiștii plătiți din bani publici plecând de la domiciliul edilului din Motru, sub braț, cu două facturi de materiale de construcții și cu un raport de activitate al Direcției Publice, în copie. Amuzant este că documentul „cu greutate” privea activitatea respectivei societăți pe anii 2016-2017 când aceasta terminase anul financiar pe plus. De la locuința din Padeș, polițiștii au plecat doar cu amintiri, stocate în câteva sute de fotografii, amatorii cu uniformă pozând de la gresia din baia primarului și parchetul din dormitor, până la pomii din curte. Pentru ce, veți vedea pe parcurs..

Dar, până atunci, să ne întoarcem puțin în timp că să înțelegeți ce a stat la baza dosarului penal de delapidare nr.304 din 13 aprilie 2022, care a fost completat cu cele două percheziții, fără finalitatea dorită de anchetatori.

Așadar, în perioada 28-29 iulie 2021, lucrătorii Direcției Publice Motru, la cârma instituției fiind liberalul Dan Matei, îndepărtat cu scandal din funcție luna trecută, sunt trimiși să cosească iarba de pe spațiul public din localitate, chestiunea fiind una dintre activitățile lucrative de sezon ale societății CL Motru. Să ne înțelegem, angajații cu pricina sunt trimiși în teren de șeful lor direct, lider al PNL Motru. Oamenii se duc și cosesc toate parcelele neîmprejmuite și pline de bălării din oraș, una dintre parcelele curățate fiind și cea deținută de către soția primarului. Fără știrea sau la ordinul edilului local, zona este făcută lună, în timp ce Matei îi trage in poze, satisfăcut, pe lucrătorii DP Motru, anunțați că momentele sunt imortalizate pentru ca cetățenii să le vadă hărnicia pe pagina DM Motru, fapt recunoscut chiar de o parte dintre respectivii. Lucrarea in cauză este trecută la plată către Primăria Motru ca și altele similare realizate în acea perioadă iar UAT-ul condus de către Cosmin Morega plătește cu bună credință lucrarea, tardiv, dar, fără să știe că a achitat și pentru curățenia realizată pe parcela soției. Pentru ca „delapidarea” să fie comisă, Dan Matei, personal, iasă pe pagina sa de socializare și îl blamează pe primar, pe motiv că acesta nu plătește salariații DP Motru pentru lucrările realizate.

Repetam: Cositul premeditat are loc pe 28-29 iulie iar în septembrie, Matei pune presiune publică pe primar să achite serviciile prestate de către DP către comunitate. Cum? Vedeți mai jos..

Evident că postarea în cauză apare pe o pagină de Facebook numită Opinia de Motru, în spatele căreia se află Dan Matei. Pe această pagină, periodic, este criticat, în termeni josnici, primarul în funcție, puse la zid fiind atât persoanele din jurul edilului PSD cât și orice alt om care are o opinie contrară lui Matei. Asul din mâneca penalistului este completat cu un alt incident în care sunt implicați, în perioada aprilie-17 mai 2021, doi electricieni de la DP Motru. Respectivii meseriași sunt rugați de primar, după orele de program, să repare un cablu de la tabloul electric de la garsoniera deținută de mama primarului. Cei doi muncitori, din comoditate, fac asta in timpul pauzei de masă, după ce unul se scăpă către un coleg spunându-i că părăsesc incinta deoarece au o lucrare. Electricienii nu numai că sunt urmăriți la locuința rudei primarului ci Dan Matei, personal, le bate în geam, pentru a zâmbi la fotograf. Degeaba au declarat salariații poveste in fața anchetatorilor, recunoscând că a fost greșeală lor și că au fost plătiți de primar din buzunar pentru intervenție, că Nedelea a văzut doar ,,delapidarea”.

Acuză primarul că e „cameraman” dar el este fotograf!

Cum era de așteptat, fotografiile făcute de directorul Matei nu doar că ajung pe masa polițiștilor de la SIC și a subcomisarului de încredere Nedelea, ci și pe rețelele de socializare, postate cu intenția clară de intimidare a edilului local. Știți când se întâmplă asta? În luna martie, la doar câteva săptămâni distanță de la întocmirea dosarului de delapidare nr.304 a polițistului Nedelea.

Dovada o aveți mai sus, pe aceiași pagina de Facebook, a lui Dan Matei, apărând cu schepsis tocmai pozele compomițătoare, care au alertat simțurile polițistului de la SIC. Polițist care se foarte autosesizează din postarea site-ului neasumat și întocmește pe 13 aprilie dosarul de delapidare nr.304, pe numele primarului Morega! S-a înțeles?

Ruda jubilează, liberalii dau sfoară în țară că lui Morega i se pun cătușele

Din momentul în care dosarul se încropește, în Motru se întind mesele, iar băieții cu interes și haină politică încep să vocifereze că Morega nu mai scapă. În paralel, Nedelea mai are un dosar penal în lucru, fără autor, adică in rem, în care se fac audieri în rândul salariaților DP Motru. Oamenii sunt duși cu arcanul la poliție, nu înainte de a fi avertizați, prin mesaje telefonice sa spună tot ce știu, dar mai ales de primarul Morega.

Cei mai slabi de îngeri sunt intimidați direct iar alții sunt momiți cu posturi călduțe doar să accepte să zică ceva rău la adresa primarului. În spațiu public apar mesajele primite de salariați pe telefoane. Oamenilor li se spune direct că au fost filmați și dacă nu vor vorbi vor împărți aceiași celulă cu Morega. Unul dintre mesaje este trimis pe 13 martie, ca pe 17 martie Matei să publice, pe Opinia de Motru, pentru credibilitate în rândul viitorilor audiați, fotografiile cu cei care au cosit pe terenul soției primarului.

Un lider de sindicat din DP chiar răbufnește pe pagina sa de socializare și dezvăluie presiunile la care erau supuși salariații, în spatele complotului fiind, potrivit acestuia, însuși directorul DP Motru, Dan Matei.

Doi dintre salariații care nu sunt convinși cu intimidarea sunt angajați în alte locuri mai bune, unul la CE Oltenia, altul paznic la societate. Un anume Scărlătescu ajunge din prinzător de câini, lăcătuș mecanic la CE Oltenia iar Pacea Gigel este mutat de la sortat gunoaie în poarta societății, pe post de paznic.

Morega cere recuzarea lui Nedelea din dosarul penal

Primarul Morega aflând ce i se pregătește, muncitorii vorbind ca și mulți alți cetățeni care au aflat că primarul va fi reținut, se adresează pe 29 mai 2022 Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru, care instrumentează dosarul cu pricina, și cere recuzarea polițistului Nedelea din acesta. Primarul își motivează clar cererea, apropiere polițistului de persoane influente din oraș și de Dan Matei, dar primește un răspuns pe 10 iunie de la PJ Motru că polițistul nu poate fi recuzat pe motiv că Morega nu e parte din dosarul respectiv.

Polițistul SIC este informat de demersul primarului, acestuia aducandu-i-se la cunoștință și autosesizarea subcomisarului în legătură cu presupusă delapidare, iar pe data de 29 iunie îi cere procurorului de caz permisiunea de a realiza două descinderi la cele două imobile ale primarului Morega. Mandatul ar fi expirat pe 14 iulie, dar Nedelea decide să acționeze joi, pe 7 iulie.

Subcomisarul și trei colegi la locuința din Motru, la ora 7.00 dimineața

La ora 7.00, joi, primarul se trezește la ușă cu subcomisarul Nedelea și cu alți trei polițiști, cu mandatul de percheziție în dinți. Alți patru agenți erau și ei deja la locuința din Padeș a familiei Morega. Încep perchezițiile la Motru, cu mențiunea că se caută chestiuni care au legătură cu DP, si durează trei ore. Polițiștii nu găsesc nimic substanțial. Pleacă cu două facturi cu niște materiale pentru locuința din Padeș și cu un raport de activitate al DP, în copie.

Nedelea se muta apoi la Padeș, aici, se repetă căutările, de data acesta fiind fotografiat fiecare colț din casa primarului. Polițiștii fotografiază de la gresie, la parchet, de la pomii din curte la orice obiect de decor. Pare un abuz dar proprietarul îi lasă să își facă de cap.

Procesul verbal după această percheziție este alb. Anchetatorii nu găsesc nimic și pleacă cu mâna goală. Ancheta este în curs dar primarul este liber. Scopul nu este atins..

O informație prea puțin importantă!

IPJ Gorj informează tardiv si lapidar pe marginea subiectului, la o zi după ce acesta se consumase. De fapt, nu prezenta importanță pentru opinia publică această chestiune, motiv pentru care informația transpiră, totuși, o zi mai târziu, chiar de la cei care au așteptat o altă finalitate a lucrurilor, care, din păcate pentru ei, nu s-a petrecut. „Polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară pe raza municipiului Motru și comuna Padeș, pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare.Cercetările sunt continuate de polițiști sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Motru”, a comunicat, ieri, IPJ Gorj.

Nu abuz, ci conspirație!

Asaltat de presă, de rude și cunoscuți, primarul Cosmin Morega a liniștit ieri pe toată lumea. Era liber și nevătămat. Edilul a vorbit despre abuz, șantaj, intimidare. După cele prezentate mai sus, în speță este vorba despre conspirație, complicitate, interese de grup, politic și multă premeditare.

Apropo. Gorjul vuiește că cinci primari ai Puterii vor fi săltați în vara ce se anunță fierbinte. Pentru Morega planul a eșuat, deocamdată, cine credeți că urmează?!

ANAMARIA STOICA