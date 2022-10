Filiala Gorj a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România va purta și numele jurnalistului Jean Bărbulescu

Joi, 20 octombrie 2022, începând cu orele 17:00, la sediul cotidianului Gorjeanul din Târgu Jiu a avut loc o întâlnire de lucru a membrilor Filialei Gorj a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România la inițiativa doamnei Adriana Andrițoiu, Președintele Filialei Gorj-Mehedinți a UZPR.

Activitatea a început cu un moment artistic susținut de două eleve gimnaziale de 13 și 14 ani, invitate de către domnul Dorin (Dumitru) Brozbă, al căror talent îl promovează de 3 – 4 ani. „Am invitat la acest eveniment două eleve foarte talentate. Cea mică, Andreea Nicoleta NICOLCIOIU, are 13 ani și este elevă la Școala Gimnazială «Constantin Brâncuși» din Târgu Jiu, iar cea mare, Ioana Elena STANA, are 14 ani, și este elevă la Liceul de Arte «Constantin Brăiloiu» din Târgu Jiu. Andreea este talentată la recitat poezii, iar Elena, pe care am îndrăznit să o utilizez, în urmă cu doi ani, în filmul meu documentar «Tudor, eroul din Vladimir» unde s-a descurcat foarte bine, este o talentată pictoriță, cântă foarte frumos vocal (muzică populară) și instrumental, la vioară. Îi recomand domnului director Ovidiu Popescu de la Consiliul Județean Gorj, ca în următoarele acțiuni pe care le va desfășura să invite și pe aceste două domnișoare talentate, ce trebuie promovate și afirmate”, a făcut prezentarea domnul Brozbă.

Pentru început, Ioana Elena STANA a interpretat la vioară o horă, apoi Andreea Nicoleta NICOLCIOIU a recitat poezia „Mistrețul cu colți de argint” de Ștefan Augustin Doinaș. Ioana a cântat, vocal, melodia „Pe lângă plopii fără soț” pe versurile poetului național Mihai Eminescu, iar Andreea a recitat poezia „El Zorab” de George Coșbuc.

Recitalul sensibil de poezie și de muzică, susținut de cele două eleve a fost apreciat de cei prezenți și răsplătit cu aplauze, iar domnul Brozbă a concluzionat „Cât de bine ne fac asemenea copii talentați. Amândurora, mult succes în tot ceea ce fac atât de frumos!”

După plecarea celor două eleve însoțite de părinții lor, am trecut la dezbaterea problemelor interne. Doamna Adriana (Adina) Andrițoiu a prezentat componența filialei, alcătuită din 20 de membri, astfel: Andrițoiu Adriana, Brozbă Dumitru (Dorin), Bușe Gheorghe, Călin Ninica, Cârlugea Zoia, Ciuncanu Luminița, Ciuncanu Gheorghe, Crăciun Vasile, Elena Ion, Ion Petre-Alin, Măruță Dumitru-Eugen, Morega Dan Ilie, Pochea Ion, Popa Pavel, Popescu Vasile Ovidiu, Prună Dumitru, Stochițoiu Titu, Surdoiu Gheorghe-Viorel, Tomoniu Nicolae și Troacă Victor.

După prezentarea câtorva probleme interne, doamna președintă a spus că de la centru a venit recomandarea ca filialele județene să poarte denumirea unui jurnalist reprezentativ al județului, pentru a-i acorda o mai mare prestanță.

Dumneaei a propus, pentru filială, atribuirea numelui jurnalistului Jean Bărbulescu, cel care a înființat ziarul „Gorjanul”, a cărui primă apariție a fost la 15 martie 1924, și a venit și cu motivarea propunerii făcute. Toți cei prezenți au fost de acord cu această propunere pe care au apreciat-o. Pentru a se concretiza trebuie aprobarea de la centru, de la București.

La final, doamna Andrițoiu și domnul Ovidiu Popescu au povestit despre vizita la Târgu Jiu a președintelui UZPR, Doru Dinu Glăvan, din 28 noiembrie 2020, când a propus primarului Marcel Romanescu un proiect cinematografic de realizare a unui poem muzical intitulat „Omagiu lui Brâncuși, pe Calea Eroilor” și 19 februarie 2021, când au fost sărbătoriți 145 de ani de la nașterea sculptorului Constantin Brâncuși, iar poemul muzical „Omagiu lui Brâncuși, pe Calea Eroilor” a fost prezentat de domnul Doru Dinu Glăvan și susținut printr-un recitalul artistic susținut de Sergiu Cioiu și Maia Morgenstern pe scena Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu”, dar și a unui film scris și regizat de Sergiu Cioiu, în care operele genialului Brâncuși au fost evidențiate printr-o interpretare maiestoasă, de către Sergiu Cioiu, pe muzica compozitorului Alexandru Mandy.

Evenimentul a fost transmis în direct de TVR Craiova, TVR 3 și online, pe Facebook și YouTube.

Această prezență la Târgu Jiu a președintelui UZPR, Doru Dinu Glăvan, a fost și ultima, deoarece a decedat la data de 31 octombrie 2021, la vârsta de 75 de ani, în orașul său natal, Reșița, din cauza unor complicații de sănătate, ca urmare a infectării cu Covid-19.

Acum, la împlinirea unui an de la deces, se cuvine să-l comemorăm cu pioșenie și să-i omagiem activitatea și bunătatea sufletească!

Un pios omagiu și veșnică pomenire! Dumnezeu să-i odihnească sufletul în liniște și pace în Împărăția Sa!

Gigi Bușe, UZPR Gorj