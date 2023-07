FCSB a defilat la Târgu-Jiu. Mititelu: ,,E un coșmar!”

Stadionul din Târgu-Jiu nu le-a mai purtat noroc fotbaliștilor de la FCU. Echipa din Craiova a pierdut clar duelul cu FCSB, din prima etapă a Superligii. În ciuda declaraților venite dinspre București înaintea partidei, gazonul s-a prezentat foarte bine pe Arena ,,Constantina Diță”. De altfel, oaspeții au zburdat pe teren, mai ales în prima repriză, atunci când au reușit să marcheze două goluri în 17 minute. David Miculescu și Florinel Coman le-au oferit roș-albaștrilor un avantaj confortabil la pauză, în fața unei echipe șterse, care nu a avut vreun șut pe poartă în 45 de minute. Situația s-a mai schimbat după primele înlocuiri din tabăra doljenilor, dar, chiar și așa, tot FCSB-ul s-a bucurat. Edjouma a marcat în minutul 60, iar meciul era jucat. Sidibe a readus mici speranțe în tabăra gazdelor după un penalti transformat (`75), dar belgianul nu a putut realiza dubla câteva minute mai târziu, când a fost citit de Dawa, după o pasă excelentă a lui Asamoah.

FCU CRAIOVA – FCSB: 1-3 (0-2)

FCU Craiova: R. Popa – Compagnucci, Paramatti, Henriques, Mascarenhas – D. Albu (’81, Pop), Achim – Baeten (’65, Sidibe), Bahassa (’83, Ibrahim), Van Durmen (’46, Asamoah) – Chițu. Antrenor intermar: Florin Drăgan.

FCSB: Tîrnovanu – Pantea, Dawa, Haruț, Radunovic – Olaru (’45, Edjouma), Șut, Djokovic (’90+4, Lixandru) – A. Băluță (’70, Ov. Popescu), Miculescu (’70, V. Gheorghe), Fl. Coman (’46, Cordea). Antrenor: Elias Charalambous.

Cartonașe galbene: Paramatti ’70, Albu ’76 / Edjouma ’55, Radunovic ’76.

Au arbitrat: Radu Petrescu – Mircea Grigoriu, Radu Ghinguleac; Bogdan Dumitrache.

Observatori: Aron Huzu (CCA), Romulus Chihaia (LPF).

Mititelu: ,,Pentru noi, FCSB e un coșmar”

În tabăra doljenilor s-au găsit și scuzele pentru eșec. Adrian Mititelu, finanțatorul echipei, l-a tras la răspundere și pe Joao Janeiro, antrenorul a cărei plecare-fulger ar fi dat peste cap programul de pregătire al formației sale.

„Mi-am dat seama după primele 10 minute că FCSB are o viteză în plus, sunt mai determinați și că nu avem cum să îi batem. Noi mai avem nevoie de un meci sau două pentru a intra în ritm. Eu sunt optimist față de potențialul echipei, nu o judec după ce s-a întâmplat astăzi. Ei au o valoare ridicată, vin după un titlu pierdut, determinați, mai bine fizic. Ei au avut un program cu amicale mai dificile. Noi, din cauza plecării lui Janeiro, a trebuit să modificăm totul. Când simți că adversarul e mai bun fizic, mai proaspăt, începe să apară îndoiala. Vă zic eu că asta s-a întâmplat. FCSB a fost mai proaspătă ca niciodată. La meciul direct următor nu va mai fi acest raport de forțe. Noi am jucat la 60% din ce putem, asta simt. Pentru noi, FCSB e un coșmar. Cum suntem noi pentru Rapid, așa sunt ei pentru noi. Niciodată de când am revenit în Liga 1 nu a fost un eșec cu așa diferență mare, dar cunosc cauzele. M-a bătut cel mai puternic lot din România, cel mai puternic club”, a spus patronul de la FCU. Pe de altă parte, interimarul Florin Drăgan a recunoscut superioritatea bucureștenilor, dar a blamat și greșelile copilărești ale jucătorilor proprii. „Am întâlnit cea mai puternică echipă din România, ne-au fost net superiori în prima repriză, în general în centru. Am făcut greșeli inadmisibile pentru nivelul Ligii 1. Nu putem să fim fericiți. Nu am făcut față presiunii, FCSB a fost mai bună decât noi în această seară, ăsta e adevărul. Merită felicitați, noi atât am putut azi. Am început timorați, am primit două goluri foarte repede și s-a năruit totul”, a declarat Drăgan. În etapa următoare, FCU va juca la Sf. Gheorghe, cu Sepsi, vineri, de la ora 18.30. FCSB are derbi cu Dinamo, sâmbătă, de la ora 21.30, pe teren propriu.

Cătălin Pasăre