Fără mici și bere la Festivalul Sarmalelor și Piftiilor, dar cu mii de participanți!

Mii de oameni au venit în week-end la Festivalul Sarmalelor și Piftiilor organizat la Peștișani pentru prima dată în zăvoiul Nucet, acolo unde vara se ține și deja tradiționalul festival „Film în Sat”. Atrași de bunătățile din ceaune, dar și de artiștii prezenți pe scenă (Florin Chilian, Emeric Imre, Ștefan Bănică Junior și Ansamblul Doina Gorjului), oamenii au avut parte de două zile de relaxare și distracție în care au putut să deguste tot felul de delicii culinare. Asta pentru că pe lângă sarmale și piftii reprezentanții pensiunilor și restaurantelor participante au pregătit și alte mâncăruri tradiționale, devorate și ele foarte repede de pofticioșii de pe margine. „O țuiculiță din asta, am înțeles că e de gutui, te unge la suflet alături de sarmale și piftii. Nu am cuvinte ca să spun cât de bine mă simt aici”, a spus o doamnă, în timp ce o altă vizitatoare își făcea încă planuri pentru ce ar trebui să cumpere. „Am trecut pe la toate standurile, peste tot mi-a plăcut cum e organizat și ce au pregătit, dar aici m-am oprit pentru că am găsit și fasole și sarmale și piftii și totul e porționat în așa fel încât dacă vrei să iei ceva plătești pachetul și îl primești foarte repede”. Gorjul e cam singura zonă din țară în care sarmalele se mănâncă în același timp cu piftiile, în rest acestea fiind feluri separate în meniu. „La noi așa e tradiția, de când ne știm se consumă sarmalele împreună cu piftiile. Nu facem una fără alta. Soțul meu e de la Craiova și acolo piftia e consumată ca aperitiv. L-am adus la noi la Gorj și acum a învățat obiceiurile noastre. Nici lui nu-i mai plac sarmalele fără piftii”, a spus o gorjeancă. Iar la târg au ajuns și turiști din Dolj, mirați că sarmalele și piftiile se consumă împreună, dar, după ce le-au gustat au fost de acord că sunt foarte bune. „Din Dolj venim, eram la plimbare prin zonă. Mergem spre București și am zis să o luăm așa spre Tg Jiu pe partea asta, am văzut bannerul și am intrat și am dat de un loc foarte frumos, nu ne venea să credem și am zis să și încercăm dacă tot am intrat. Nu știam că se consumă sarmalele și răciturile împreună, dar acum am descoperit un gust nou și foarte bun”, a spus turistul. La festival au fost absente tarabele cu mici și bere, autoritățile dorind să păstreze cât mai autentic locul și oamenii să poată face diferența între tradiționalele bâlciuri din Gorj și un festival dedicat strict sarmalelor și piftiilor. „Ne-am propus să fie un festival gastronomic cu totul aparte, în care să dispară anumite băuturi și anumite mâncăruri, tocmai pentru a-i încuraja pe producători să gătească tradițional, românește, gorjenește, să atragem turistul, bucuros că știe că aici la Peștișani se poate mânca și altceva decât mici și cârnați la grătar. Am adus un cort uriaș, cu mese și scaune, pentru ca oamenii să poată mânca civilizat și totul să fie cât mai frumos și mai bine organizat”, a menționat primarul Cosmin Pigui.

Gelu Ionescu