Expoziție despre Holocaust, la Târgu Jiu

Mâine, 23 noiembrie, de la ora 15:30, la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu, Institutul „Elie Wiesel” și Fundația Freedom House România organizează un dialog despre memorie și istoria comunităților de evrei și romi din județul Gorj.

”Imagini din trecut. Holocaustul în România” este o expoziție de bandă desenată ce va fi prezentată mâine la Târgu Jiu, fiind realizată în cadrul proiectului cultural-educațional „Visualising The Past Through Graphic Novels, Prompting Local Involvement For Holocaust Remembrance In Romania”, finanțat de Uniunea Europeană prin programul Citizenship, Equality, Rights, Values (CERV-2022-CITIZENS-REM). Proiectul este implementat de Institutul ,,Elie Wiesel” în zece județe din România, respectiv Bihor, Botoșani, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Gorj, Maramureș, Prahova, Sibiu, Timiș, cu sprijinul Fundației Freedom House România și a comunităților locale.

”Știai că, în noiembrie 1939, la Târgu Jiu a fost înființat un lagăr pentru refugiații polonezi, transformat apoi în lagăr pentru deținuți politici, persoane acuzate sau suspectate de a fi comuniști, dar și legionari, mineri și greviști sau militanți democrați? Știai că din iunie 1941, mii de evrei din estul României au ajuns în acest lagăr? Aici au trăit în condiții inumane și ulterior au fost deportați în Transnistria unde mulți dintre ei și-au pierdut viața. În Transnistria au fost deportați și 259 de romi nomazi din județul Gorj. Cei mai mulți dintre ei (147) erau copii. Despre parcursul evreilor ajunși în lagărul de la Târgu Jiu și al romilor din județul Gorj, ne vorbesc panourile de bandă desenată din expoziția „Imagini din trecut. Holocaustul în Gorj” , un proiect realizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” în parteneriat cu Fundația Freedom House România și în colaborare cu Colegiul Național de „Ecaterina Teodoroiu”, Colegiul Tehnic „General Gheorghe Magheru” și Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu. Benzile desenate sunt realizate de ilustratorul Octav Ungureanu, după un scenariu creat de cercetători ai Institutului „Elie Wiesel” în colaborare cu elevi și cadre didactice de la unitățile școlare amintite”, au transmis organizatorii proiectului.

Evenimentul ce va începe la ora 15:30, la Muzeul Județean Gorj, va continua cu inaugurarea expoziției de bandă desenată, de la ora 17:00, în Piața Prefecturii din Târgu Jiu.

Izabella Molnar