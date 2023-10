eStrada Food Festival: Delicii culinare în centrul Târgu Jiului

Un nou festival cu preparate culinare are loc în aceste zile la Târgu Jiu. Este vorba despre eStrada Food Festival. Evenimentul are loc în Piața Prefecturii, în perioada 26 – 29 octombrie 2023.,,Între 26 – 29 octombrie, așteptăm toți pofticioșii în Piața Prefecturii din Târgu Jiu, să se bucure de deliciile culinare pregătite la eStrada Food Festival. Food truck-uri din toată țara vor pregăti o mulțime de bunătăți: burgeri, preparate mexicane, pizza autentic italiană, plescăviță, specialități din bucătăria texana și mediteraniana, plus multe alte deserturi savuroase: churos, clătite, bubble waffe, gogoși, kurtos și multă înghețată cremoasă. Te așteptăm cu: cooking show, live DJ, agrement copii. Evenimentul este organizat în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Jiu”, au anunțat organizatorii.

Izabella Molnar