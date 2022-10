Erorile au condamnat-o pe Viitorul la încă un eșec

Viitorul Târgu Jiu a pierdut din nou pe mâna ei! Formația pregătită de Florin Stîngă a fost învinsă, acasă, de FC Brașov, scor 2-3, asta deși a condus de două ori. O primă repriză nebună s-a terminat la egalitate, după ce Brînzan (5) și Claudiu Dragu (28-penalty) au punctat pentru gazde, iar două erori ale lui Opric au dus la golurile lui Izata (25) și Marc (41). De altfel, portarul gorjenilor a fost și schimbat după pauză, dar asta nu le-a adus succesul alb-albaștrilor. Dragu a avut în vârful bocancului golul de 3-2, însă căpitanul amfitrionilor a trimis mult pe lângă poartă după ce scăpase singur cu portarul advers. Nu la fel a procedat și Chică-Roșă (74), care nu l-a iertat pe Krupenschi cu un șut din centrul careului. Trupa lui Dan Alexa s-a mulțumit să conserve rezultatul în ultimul sfert de oră, uneori cu trageri de timp ilare, dar care și-au atins scopul. În schimb, situația se complică la Viitorul, care a înregistrat a cincea înfrângere din actualul sezon, după un joc slab.

Viitorul Târgu Jiu – FC Brașov 2-3 (2-2)

Viitorul: Opric (’46 Krupenschi) – Dănescu, Core, Rogac, Pîrcălabu – Brînzan, Răsdan, Dulca (’59 Mitrică), Vlad Toma (’59 Micle) – Dodoi (’77 A.Istrate), C. Dragu. Antrenor: Florin Stîngă.

Brașov: Micu – Marc, Oltean, Fustar, Dumbravă – Izata (’83 Kirilenko), Lazăr, Constantin, Burlacu (’68 Chică Roșă) – Angelov (’83 Amorim), Cociș (’68 Spătaru). Antrenor: Dan Alexa.

Arbitri: Marius Nechita Chioran (Florești) – A1 : Gabriel Ion Catană (Târgoviște) – A2 : Patrik Ștefan Sandu (Timișoara) – Rezervă arbitru: Mădălin Alexandru Dumitru (Pitești) – Observator arbitri: Iulian Spătaru (Timișoara) – Delegat joc: Horațiu Stănescu (Craiova).

Florin Stîngă: S-au năruit speranțele noastre

După meci, antrenorul Viitorului a fost atât de dezamăgit încât a declarat că intrarea în play-off nu mai e posibilă. Deși, matematic, gorjenii sunt departe de a fi pierdut șansele la primele șase, mentalitatea anumitor fotbaliști l-a determinat pe Florin Stîngă să aducă în discuție plecare. Totul va fi lămurit după o discuție cu Nicolae Sarcină. ,,Ne-a lipsit concentrarea. E greu și ca antrenor să-ți explici. Conduci de două ori și iei bătaie… Din păcate, am făcut greșeli care au dus la goluri stupide. Am avut și niște ocazii mari pe care le-am ratat. E clar, șansele noastre la play-off nu mai există. Sunt foarte dezamăgit și trist. Am avut foarte mare încredere că putem face lucruri mărețe, dar, din păcate, astăzi am făcut un pas greșit și cred că s-au năruit speranțele noastre. Din punctul meu de vedere, ca să poți obține o performanță, este foarte important să ai o mentalitate sănătoasă, o mentalitate în care trebuie să faci tot ce depinde de tine să reușești. Mentalitatea pe care o avem în momentul acesta, nu-mi dă încredere că ne putem atinge obiectivul fixat. Voi avea o discuție cu domnul președinte, voi vedea ce decide. Orice este posibil la fotbal. Personal, nu mă gândesc la plecare, dar primul care plătește este antrenorul. Nu îmi e teama de nimic, știu că am muncit, am dat tot ce aveam mai bun pentru această echipă. Sunt dezamăgit pentru că de două meciuri luăm niște goluri pe care nu ar trebui să le luăm. Chiar am antrenat chestia asta, am insistat… Asta e, în teren jucătorii iau deciziile pe care le cred de cuviință și suferim. Domnul Sarcină m-a susținut foarte mult, am avut toată încredere lui. E un om pe care o să-l respect toată viața. S-au auzit multe lucruri despre dânsul. Eu chiar nu am ce să-i reproșez, a fost impecabil. A încercat tot timpul să mă sprijine, să fie alături de mine. Sunt dezamăgit mai mult pentru dânsul, pentru că și-a dorit foarte mult această victorie. Şi-a dorit să scoată echipa asta din anonimat, să ducă orașul spre marea performanță și. Am discutat în fiecare zi și este dureros că nu am putut să-i oferim o victorie azi. Pe teren nu joacă bugetul. Banii pe care ni i-a promis, ni i-a dat. Ne-a promis și prime foarte mari pentru Liga 2. Dânsul vrea să plătească performanța”, a declarat Stîngă.

De cealaltă parte, antrenorul Dan Alexa a declarat că rezultatul este unul echitabil. În opinia lui, calitatea atacului a făcut diferența. ,,A fost un meci frumos pentru spectatori, chiar dacă noi am început meciul, practic, de la 0-1. Am dominat prima repriză, am impus ritmul jocului, iar Viitorul a încercat să ne surprindă pe contraatac. Cred că am fost echipa care a avut ritm. În repriza a doua, am avut șansă după acea ocazie a lui Dragu, dar apoi am reușit să înscriem golul de 3-2. Aveam nevoie de această victorie. Suntem o echipă bună, dar cu mulți jucători noi. Cred că rezultatul este echitabil. Avem jucători de calitate, care pot face diferența, ca Angelov, Chică-Roșă. Sper ca atacanții să se deblocheze, pentru că sunt, spun eu, peste nivelul ligii secunde. Obiectivul nostru este play-off-ul. Vreau ca echipa să crească, să arătăm o formă bună”, a spus principalul Brașovului. După acest rezultat, ambele echipe au 12 puncte. În runda următoare, Viitorul joacă tot pe teren propriu, cu liderul Unirea Dej. Echipa gorjeanului Dragoș Militaru a învins-o pe Oțelul Galați (2-0) și s-a cocoțat pe primul loc în Liga 2.

Cătălin Pasăre