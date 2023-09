Emoţii şi bucurie la deschiderea noului an şcolar, la Grădiniţa ,,Sf. Stelian” şi CREȘA ,,Sf. Ecaterina” din Târgu-Jiu

Ziua de 11 septembrie 2023 a reprezentat o zi de veselie și bucurie pentru micuții unităților școlare aflate sub patronajul Mitropoliei Olteniei. La creșa ,,Sfânta mare muceniță Ecaterina”, din municipiul Târgu Jiu, bucuria a fost cu atât mai mare întrucât este vorba de primul an școlar, unitatea de învătămând fiind înființată recent de către fundația națională pentru copii și tineret ,,Ecaterina Teodoroiu”, un ONG aflat sub patronajul Mitropoliei Olteniei.

ÎNCEPUT DE DRUM PENTRU NOUA CREȘĂ ,,SFÂNTA ECATERINA” DIN TÂRGU JIU

După cum ne-a declarat d-na Mihaela Băcărin, director al unității de învățământ, noua creșă își desfășoară activitatea de la orele 9.00, la 17.00, și aproximativ 25 de copii beneficiază de educație antepreșcolară de calitate, printr-un program de activități adaptat individual la nevoile fiecărui copil.

În creșa ,,Sf.Ecaterina” din Târgu Jiu, copiii vor beneficia de Ateliere de limbi străine(limba engleză/limba franceză), cu scopul dezvoltării aptitudinilor copiilor și în vederea descoperirii inclinațiilor fiecăruia. În acest sens, se va cultiva creativitatea, micuții fiind antrenați în diverse activități de stimulare a acesteia, urmărindu-se astfel încurajarea cunoașterii și valorificarea iubirii și a respectului pentru cei din jur. Activitatea fiecărei zile se va încheia cu ,,momentul poveștilor”, unde fiecare educatoare va prezenta o pivestioară cu rol educativ, antrenându-i pe copii în alcătuirea de propoziții scurte și idei pe baza textului.

FESTIVITATE DE DESCHIDERE A NOULUI AN ȘCOLAR 2023-2024 ȘI LA GRĂDINIȚA MITROPOLIEI OLTENIEI DIN MUNICIPIUL TÂRGU JIU

Emoții la început de an școlar au avut și părinții și copiii de la Grădinița ,,Sfântul Stelian” din reședința județului Gorj. După cum ne-a informat părintele Ciprian Sârbu, director al filialei din Târgu Jiu a asociației VASILIADA, în acest nou an școlar de serviciile educaționale ale grădiniței vor beneficia 115 copii, împărțiți în șase grupe.

Grădinița funcționează ca unitate de învățământ preșcolar acreditată, cu personalitate juridică proprie, aflată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, iar de coordonarea activității didactice se ocupă d-na Claudia Ciortea-Cârstoc, în calitate de director al instituției.

Festivitatea de deschidere a noului an școlar a debutat la Grădinița ,,Sfântul Stelian”, din municipiul Târgu Jiu, cu o slujbă religioasă de binecuvântare a copiilor, părinților și a tuturor celor prezenți, slujbă săvârșită de către preacucernicul părinte Ciprian SÂRBU, parohul Bisericii cu hramul ,,Sfinții apostoli Petru și Pavel” din urbea situată pe Jiul de Sus.

Părintele le-a urat mult succes în noul an școlar și i-a încurajat pe cei prezenți să modeleze în continuare mințile și sufletele copiilor, insuflându-le idei și virtuți creștine, foarte necesare și folositoare în viață.

Pe această cale, le dorim și noi cât mai multe bucurii și realizări, precum și succes în noul an școlar 2023-2024, tuturor copiilor, părinților și cadrelor didactice de la Creșa ,,Sfânta Ecaterina” și Grădinița ,,Sfântul Stelian” din municipiul Târgu Jiu!

MARIUS STOCHIȚOIU