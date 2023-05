Egalul nimănui. Craiova și Farul au remizat în Bănie

Universitatea Craiova a ajuns la trei partide fără victorie în fața Farului. Juveții au remizat cu trupa lui Gheorghe Hagi, 1-1, după un meci presărat cu evenimente. Constănțenii au ratat un penalty ușor acordat la Alibec, după un duel cu Mitrea, dar vârful oaspeților nu l-a putut învinge pe Popescu (`11). Tot Alibec a făcut faza din care Mateus a deschis scorul (`24), însă repriza s-a încheiat după o altă ,,ispravă” a atacantului, care a văzut cartonașul roșu pentru un cot aplicat în ceafa lui Vlădoiu. În superioritate numerică, elevii lui Eugen Neagoe au controlat clar partea a doua a jocului, dar nu l-au putut învinge decât o dată pe Aioani, dintr-un penalty scos de Koljic și transformat de Ivan (`82). Doljenii au admis că sunt risipitori, iar ultimul obiectiv fixat în acest sezon este în pericol. ,,Cred că ultimele trei jocuri merităm să le câștigăm, sincer. Dar fotbalul e nedrept. El al treilea meci la rând când dominăm adversarul, ne creăm multe ocazii de a marca și abia am reușit să marcăm un gol din penalty. Băieții au un comportament foarte corect de când lucrăm împreună, dar facem greșeli în continuare. Cred că suntem echipa cu cele mai multe ocazii create în acest play-off. Am avut cea mai bună posesie, dar nu e de ajuns. I-am felicitat pe cei de la Farul, le doresc mult succes, dar sincer, în seara asta am fost echipa mai bună și meritam să câștigăm”, a spus Eugen Neagoe după meci.

,,Parcă a fost un zid în poartă azi. Am avut 33 de ocazii. Cei de la Farul au avut 3 și au înscris un gol. Nu suntem concentrați în fața porții și asta s-a văzut și pe teren. După ce au luat roșu, ne-a fost foarte ușor. Sincer vă spun, trebuia să câștigăm în această seară. Ne trebuiau cele trei puncte că să urcăm pe locul 3, dar nu a fost să fie. Încă nu avem ce face. Trebuie să ne luptăm pentru locul 3 și din sezonul viitor vom vedea ce va fi. Sperăm să mergem în Conference League. Ar fi un eșec dacă nu am reuși”, a declarat Andrei Ivan.

Universitatea Craiova: L. Popescu – Vlădoiu (’46, Căpăţînă), Zajkov, Mitrea (’46, Creţu), Badelj (’65, Roguljic) – Mateiu (’68, Koljic), Screciu – Cîmpanu (’46, Baiaram), Ișfan, Ivan – Markovic. Antrenor: Eugen Neagoe.

Farul Constanța: Aioani – Kiki, Boli, Artean, Borza (’73, Birzu) – Grobry, Nedelcu (’84, Casap), Grameni (’84, Baravykas) – Mateus (’46, Sali), Alibec, L. Munteanu (’65, D. Sîrbu). Antrenor: Gică Hagi.

Pentru olteni urmează deplasarea din Giulești.

Cătălin Pasăre