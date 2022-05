Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Fenomenul prostiei în expresia «Prostologiei»! (III) – ,,Marea dramă a omenirii nu este nici covidul și nici măcar un război! Toate sunt depășite, ca intensitate și consecințe, de imensa prostie”!

HRISTOS A ÎNVIAT! ADEVĂRAT A ÎNVIAT

Şi de această dată, vom continua să analizăm cu deosebită atenţie şi cu un interes care sporeşte de la o zi la alta, o serie de aspecte care sunt legate de aria extrem de largă a manifestărilor prostiei din societatea globalizată în care trăim, dar, cu deosebire în societatea românească în care prostia guvernează şi se impune prin manipulare şi prin minciună, pentru că o veritabilă «ştiinţă a Prostologiei» scoate la iveală aspecte nebănuite prin care analfabeţii funcţionali şi plagiatorii cu titluri academice caută să ne inducă prin mass-media «ştirica» potrivit căreia, starea de criză accentuată şi de înrăutăţire continuă a nivelului de trai se datorează cauzelor externe, mai precis, războiului din apropierea graniţelor ţării, nicidecum din cauza erorilor celor care guvernează ţara, pentru că aceştia, vezi, Doamne, se sacrifică pentru binele poporului român! Dacă proştii au ajuns ca să conducă o ţară şi să ia decizii numai spre binele lor, atunci când sunt cocoţaţi în funcţii care de care mai impozante şi mai plătite ca oricând, în mod firesc, se pune întrebarea: oare, putem trăi fără proști, aşa cum se întreabă o somitate în materie de studii psihologice de specialitate? Evident, că nu putem trăi fără ei, aşa cum deducem, prin analogie, că nu putem trăi nici fără prostologii care să analizeze fenomenul ca atare! Poate fi un semn bun sau e un semn rău, apariția acestui nou domeniu de investigaţie antropologică? Totul pare acceptabil, în funcţie de modul cum privim răspunsul direct şi tranşant! Prostia este un simptom al lumii post-moderne în care Dumnezeu este exilat cu argumente antiteiste sau este un păcat al societăţii umane dintotdeauna? Până la urmă, e mai rău că proliferează prostia, dar, devine şi un semn bun faptul că avem specialiștii necesari pentru a decela fenomenul respectiv, chiar dacă nu ne folosesc la nimic eventualele observaţii şi concluzii rezultate!

,,E incredibil cum prostia a devenit pandemică, reușind să distrugă în câțiva anișori, tot ceea ce a clădit și a creat omul mai de preț”!

În spijinul celor afirmate, motiv pentru care îi mulţumesc Domnului dr. inginer Gheorghe Buliga, personalitate excepţională a industriei extractive de petrol şi gaze din România, un om de ştiinţă, membru a trei Academii, Preşedintele fondator al Asociaţiei «Societatea Inginerilor de Petrol şi Gaze», fondatorul unicei reviste de specialitate «MONITORUL DE PETROL ŞI GAZE», cu apariţie lunară neîntreruptă din 2002 până în prezent, autor şi coordonator a 14 cărţi în volum, iniţiator a numeroase proiecte tehnice aplicate, autor de specialitate a peste 200 de articole ştiinţifice, recunoscut cu numeroase premii şi medalii, în cele ce urmează, vom aduce în discuţie şi o pledoarie juridică un, un text de-a dreptul răvăşitor care aparţine Doamnei judecător Adriana STOICESCU, cea care a fost blocată în mod abuziv pe contul de «facebook» al domniei sale, însă, un Flux de ştiri necenzurate a publicat textul următor, pe care îl redăm în totalitate, pentru veridicitatea sa şi mai ales pentru frumuseţea cuvintelor aşternute cu atâta grijă şi cu o deosebită acurateţe stilistică, prin care domnia sa ne spune următoarele: ,,Marea dramă a omenirii nu este nici covidul și nici ciuma! Nu este nici HIV și nici măcar un război! (sic!!). Toate sunt depășite, ca intensitate și consecințe, de imensa, fabuloasa, de nepătrunsa prostie! Oamenii devin, pe zi ce trece, mai proști! Nu ne tâmpim pentru că mâncăm soia sau, dimpotrivă, prea multă carne, ci, pentru că am aruncat toată înțelepciunea omenirii la gunoi, apoi i-am dat foc! Nu de alta, dar trebuie să salvăm planeta. Nu o vom salva! Suntem prea mulți și, desigur, prea proști, iar, cât timp nu ne putem salva pe noi înșine, cum am putea avea grijă de biata planetă? E incredibil cum prostia a devenit pandemică, reușind să distrugă în câțiva anișori, tot ceea ce a clădit și a creat omul mai de preț! Generația «decrețeilor», cea care a crezut că poate schimba lumea din temelii, cu Dumnezeu alături, va pleca în curând, lăsând în urma sa un ultim și de neacoperit gol. Suntem ultimii care am devorat, ascunși sub plapumă, furând lumină de la o lanternă prăpădită, cărțile copilăriei! (Cât de frumos o spuneţi, stimată Doamnă! n.n.). Cu foi rupte de atâtea recitiri, știam pe de rost pasaje întregi din «La Medeleni» și, deși nu era cazul, replicile lui Scarlett…Suntem ultimii care am scos din minți străzi întregi cu strigăte de «nenea, ne dați mingea!» și «Tanti, mama lui Arpi, vine Arpi jos?», cu joaca până noaptea târziu, când acasă ne aștepta fie o scatoalcă, fie o urecheală, dar, inevitabil, căldura insuportabilă a locuințelor devenite, în toiul vacanței de vară, adevărate cuptoare că, de, nu știam nimic de reabilitare…! Plecăm încet și, odată cu noi, dispare acea «sărumânaaaaa», aruncată cu putere oricărui cetățean întâlnit pe scara blocului, cunoscut sau nu. Azi e suficient să arunci un «bună!» din vârful buzelor țuguiate, cu ochii dați artistic pesta cap, în genul «ce favoare îți fac, bre…»! Pleacă în curând generația ce asculta, alături de părinți, ascunși în colțul bucătăriei, «Europa liberă» cu urechea lipită de un radio prăpădit, ce hârâia ca un bolnav tebecist, înțelegând, pe cât se putea, că trăia într-un non sens care azi (ce oroare) începe să pară, de-a dreptul frecventabil! Am fost copiii deprinși cu respectul, maturizați înainte de vreme, aruncați în apă fără să știm să înotăm, că «doar așa poți răzbi», auzeam țipând de pe marginea bazinului…! Am fost adolescentele leșinate de emoție, că ne-am pupat la reuniune cu vreun drăguț cu un an mai mare, sperând în taină la un dans mai lent, feriți, eventual, de ochii lui «dirigu…». Mi-e tot mai greu să înțeleg lumea în care trăiesc și pun asta pe seama faptului că azi cartea a devenit un moft penibil și demn de dispreț! (sic!!! n.n.). Că a fi educat și cu un minim de cărți citite este doar o manifestare a unei slăbiciuni, în mințile netede ale celor care decid soarta lumii! Am devenit o adunătură de bipezi cu ochii țintiți în niște aparate obsedante, care fac dovada statutului social! Am devenit niște biete marionete ale unor indivizi la fel de proști precum cei care, cândva, erau trecuți în clasa a cincea doar de milă! Planeta întreagă este condusă de cei care nici să copieze corect nu erau în stare, iar, noi suntem în top…! Și asta, pentru că nu ne pasă de nimic! Nu ne pasă de mizeria din jurul nostru, pentru că nu ne pasă de mizeria din noi! Devenim din ce în ce mai limitați, sfârșind, probabil, prin a emite sunete guturale, așteptând răspunsul din telefon. Vom deveni maimuțe care știu să tasteze! Pe măsură ce prostia se înscăunează, transformăm în bășcălie tot. Pentru că nu mai citim, ne lăsăm influențați de indivizi fundamental idioți, dar care știu să mintă și să fie vocali, să ne promită ultimul telefon sau cea mai bună variantă de laptop. Am ajuns mult mai jos decât votanții pentru o găleată de plastic, și pentru asta nu e Europa de vină! Ne batem joc de țara asta zi de zi, de trecut și de oamenii care au murit ca noi să putem să ne îndopăm cu «pizza» și «Coca-Cola». Viața se reduce la cât mâncăm, ce mașină cumpărăm, în ce zonă a globului ne pozăm pentru a muri de invidie vecinul de la parter. Vom pleca și odată cu noi, va pleca generația care asculta «Pink Floyd» și «Led Zeppelin», dar, dădea iama și la filarmonică și operă, îmbrăcați la patru ace, cu muieri ce arătau și se comportau ca niște doamne, cu bărbați cel puțin încălțați corect…Se vor duce, în curând, ultimele bastioane ale simplității și firescului! Lăsăm lumea pe mâna celor care au, totuși, un scop comun: Viața fără Dumnezeu”! Aşa este, Doamna judecător Adriana STOICESCU!

,,Lăsăm lumea pe mâna celor care au un scop comun: Viața fără Dumnezeu”!

De fapt, întreg mesajul dumneavoastzră l-aş scrie cu litere de aur şi l-aş păstra la loc de cinste în cartea de veacuri a României, pentru că tot ceea ce spuneţi face parte dintr-o realitate crudă a vremurilor de astăzi, dar, pentru că sunteţi un magistrat de mare anvergură şi un analist profund, eu aş dori să vă rog să faceţi şi o radiografiere a justiţiei din România, a celei de-a treia puteri care se consideră piatra de temelie a democraţiei «originale» din ţara noastră! Cei care fac analiza prostiei celor care ne domină tot mai mult se numesc «prostologi», deci, analişti ai prostiei, iar, ştiinţa care caută să explice acest fenomen malefic se numeşte într-un mod inspirat ştiinţa «prostologiei», aşa că, analiştii fenomenului prostiei sunt simpli observatori, nu terapeuți, exploratori ai «prostopatiei», pentru că prostia nu se tratează şi nu i s-a găsit deocamdată leacul miraculos pentru tămăduire! Sunt cercetări serioase care au arătat şi arată că în istoria omenirii, inteligența e în scădere continuă, deoarece, aşa cum au descoperit oamenii de știință, creierul uman pierde tot mai mult din volum, deci, creierul uman a pierdut, în decurs de trei milenii, nu mai puțin de 10 la sută din dimensiunile sale, iar, oamenii de știință au tot încercat să afle, de ce s-a micșorat volumul creierului uman, însă, nimeni nu a venit cu un răspuns clar, până acum! Se pare că unii cercetători americani au găsit o explicație nu prea convingătoare pentru acest lucru, iar pentru asta au comparat oamenii cu…furnicile! Se arată că în urmă cu 20.000-30.000 de ani, omul de «Cro-Magnon» și «Homo sapiens» aveau printre cele mai mari creiere cunoscute pe pământ, însă, în urmă cu aproximativ 3.000 de ani, în timpul actualei ere geologice, a «Holocenului», dimensiunea creierului uman a început să se diminueze. Mai exact, dacă explicaţia poate fi socotită exactă, dar, din păcate, fără Dumnezeu, de la un volum de 1.500 de centimetri cubi, volumul creierului s-a diminuat până la aproximativ 1.350 centimetri cubi, deci, cu alte cuvinte, oamenii au pierdut aproximativ 10 la sută din volumul «computerului biologic», o pierdere echivalentă cu o minge de tenis. Cu toată tehnologia de care omenirea dispune la ora actuală, cerctătorii nu au putut veni cu un răspuns clar pentru această situație, pentru că răspunsul se doreşte pur ştiinţific şi oricum, limitat, dar, fără Dumnezeu, care este infinit şi nelimitat! Iar, pentru ca răspunsul să fie de toată povestea, de curând, o echipă de biologi, antropologi și specialiști în neuroștiințe de la universitățile «Dartmouth» și «Boston» din Statele Unite ale Americii, a venit cu o explicație hilară şi de-a dreptul speculativă, când rezultatul cercetărilor au fost publicate pe platforma științifică «Frontiers in Ecology and Evolution» şi când aceştia au comparat oamenii cu…harnicele furnici, mai exact, ei spun că diminuarea volumului creierului nostru a fost cauzată de utilizarea inteligenţei colective în societățile umane. Pseudoexplicaţia respectivă se bazează pe faptul că oamenii trăiesc în grupuri sociale în care mai multe creiere contribuie la apariția inteligenței colective, spun ei, iar, ca urmare, micșorarea creierului ar putea fi legată de schimbul de cunoștințe și de luarea deciziilor la nivel de grup. Curat-murdar, Nene Iancule, pentru că aceşti «specia+lişti» au studiat furnicile și au ajuns la concluzia că acestea au în comun cu oamenii aspecte legate de viața socială, cum ar fi luarea deciziilor colective, diviziunea muncii și producerea hranei! Ei au pornit de la principiul că aceste asemănări, ar putea indica şi ce factori pot influența schimbările în dimensiunea creierului uman. (VA URMA)

Profesor dr. Vasile GOGONEA